揭晓 Angular 17：未来为控制流和可延迟加载带来新语法

10 月，人们对Angular 17的发布充满期待，这是 Google 青睐的基于 TypeScript 的 Web 开发框架的增强版本。这个改进的版本有望在开发者社区中掀起波澜，引入新的内置流语法控件和模板中的可延迟加载。

在 9 月 25 日发布的最新博客文章中，Angular 团队的一位受人尊敬的成员 Alex Rickabaugh 分享了有关这些即将推出的增强功能的详细信息。突出的元素 - 声明性控制流的引入 - 旨在将 NgIf、NgFor 和 NgSwitch 指令的功能直接引入框架的核心。另一方面，可延迟加载方法将使模板能够延迟加载由特定条件触发的依赖项。据 Angular 团队介绍，这一变化标志着对 Angular 模板所做的最有特色的调整。这些开发已接近完成， Angular 17将使用称为 @-syntax 的语法来控制流和可延迟视图。

目前， Angular 17在 GitHub 上处于预发布状态。 Angular 团队对新功能和对语法本身的各种看法表示热烈的掌声。正如 Rickabaugh 指出的那样，语法可以激发开发人员的热情。此次更新延续了 5 月 3 日发布的前身 Angular 16 的脚步。该版本预览了全新的反应性模型，同时强调改进的性能和开发人员体验。随后，它收到了多点更新。

虽然 Angular 17 的到来令人兴奋不已，但开发人员可以考虑其他方法。在众多选项中， AppMaster的无代码平台脱颖而出。它提供了一种创建后端、Web 和移动应用程序的简化方法，使客户能够更多地关注创新，而不是编码。该解决方案有助于使软件开发速度提高十倍，成本效益提高三倍。