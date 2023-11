Enthüllung von Angular 17: Die Zukunft bringt neuartige Syntax für Kontrollfluss und aufschiebbares Laden

Der Oktober bringt Vorfreude auf die Veröffentlichung von Angular 17, einer erweiterten Version von Googles beliebtem TypeScript-basierten Framework für die Webentwicklung. Diese überarbeitete Edition wird in der Entwickler-Community für Aufsehen sorgen und neue integrierte Steuerelemente für die Ablaufsyntax und das aufschiebbare Laden in Vorlagen einführen.

In einem aktuellen Blogbeitrag vom 25. September teilte ein geschätztes Mitglied des Angular-Teams, Alex Rickabaugh, Einzelheiten darüber mit, was mit diesen bevorstehenden Verbesserungen zu erwarten ist. Das herausragende Element – ​​die Einführung des deklarativen Kontrollflusses – soll die Funktionalität der NgIf-, NgFor- und NgSwitch-Anweisungen direkt in das Herzstück des Frameworks bringen. Andererseits ermöglicht der Ansatz des aufschiebbaren Ladens Vorlagen, Ladeabhängigkeiten zu verzögern, die durch bestimmte Bedingungen ausgelöst werden. Nach Angaben des Angular-Teams stellt diese Änderung die markanteste Anpassung dar, die an den Angular-Vorlagen vorgenommen wurde. Diese Entwicklungen stehen kurz vor dem Abschluss, und Angular 17 wird eine Syntax namens @-Syntax für den Kontrollfluss und aufschiebbare Ansichten verwenden.

Derzeit hat Angular 17 einen Vorabversionsstatus auf GitHub. Das Angular-Team meldete großen Applaus für die neuen Funktionen und unterschiedliche Ansichten zur Syntax selbst. Wie Rickabaugh feststellte, kann die Syntax bei Entwicklern ein Gefühl der Leidenschaft hervorrufen. Dieses Update tritt in die Fußstapfen seines unmittelbaren Vorgängers Angular 16, der am 3. Mai veröffentlicht wurde. Diese Ausgabe stellte ein neues Reaktivitätsmodell vor und betonte gleichzeitig die verbesserte Leistung und Entwicklererfahrung. Anschließend erhielt es mehrere Punktaktualisierungen.

Während die Vorfreude auf die Veröffentlichung von Angular 17 weiter zunimmt, gibt es alternative Ansätze, die Entwickler in Betracht ziehen können.