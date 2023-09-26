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Angular 17'yi Tanıtıyoruz: Gelecek, Kontrol Akışı ve Ertelenebilir Yükleme için Yeni Söz Dizimi Getiriyor

Eyl 26, 2023
Angular 17'yi Tanıtıyoruz: Gelecek, Kontrol Akışı ve Ertelenebilir Yükleme için Yeni Söz Dizimi Getiriyor

Ekim ayı, Google'ın web geliştirme için tercih ettiği TypeScript tabanlı çerçevenin geliştirilmiş bir sürümü olan Angular 17 piyasaya sürülmesine dair beklentiyi beraberinde getiriyor. Bu yenilenen sürüm, akış sözdizimi ve şablonlarda ertelenebilir yükleme için yeni yerleşik kontroller sunarak geliştirici topluluğunda ilgi uyandırmaya hazırlanıyor.

Angular ekibinin saygın bir üyesi olan Alex Rickabaugh, 25 Eylül tarihli yeni bir blog gönderisinde, yaklaşan bu geliştirmelerden neler beklenebileceğine dair ayrıntıları paylaştı. Öne çıkan unsur - bildirimsel kontrol akışının sunulması - NgIf, NgFor ve NgSwitch direktiflerinin işlevselliğini çerçevenin tam kalbine getirecek şekilde ayarlanmıştır. Öte yandan, ertelenebilir yükleme yaklaşımı, şablonların belirli koşullar tarafından tetiklenen yükleme bağımlılıklarını geciktirme yetkisini verecektir. Angular ekibine göre bu değişiklik, Angular şablonlarında yapılan en belirgin düzenlemeyi işaret ediyor. Bu gelişmeler, Angular 17 kontrol akışı ve ertelenebilir görünümler için @-sözdizimi olarak bilinen bir sözdizimini kullanması ile tamamlanmaya yaklaşıyor.

Şu anda Angular 17, GitHub'da ön yayın statüsüne sahiptir. Angular ekibi, yeni özellikler ve sözdiziminin kendisi hakkındaki çeşitli görüşler için büyük alkış topladı. Rickabaugh'un belirttiği gibi sözdizimi geliştiricilerde tutku duygusu uyandırabilir. Bu güncelleme, 3 Mayıs'ta piyasaya sürülen öncülü Angular 16'nın ayak izlerini takip ediyor. Bu sürüm, iyileştirilmiş performansı ve geliştirici deneyimini vurgularken yeni bir reaktivite modelinin ön izlemesini yaptı. Daha sonra birden fazla nokta güncellemesi aldı.

Angular 17'nin gelişiyle ilgili heyecan artmaya devam ederken geliştiricilerin değerlendirebileceği alternatif yaklaşımlar da var. Sayısız seçenek arasında AppMaster kodsuz platformu öne çıkıyor. Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için kolaylaştırılmış bir yöntem sunarak müşterilerin kodlamaya daha az, inovasyona daha fazla odaklanmasına olanak tanır. Bu çözüm, yazılım geliştirmenin on kat daha hızlı ve üç kat daha uygun maliyetli olmasına katkıda bulunur.

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