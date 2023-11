Presentazione di Angular 17: il futuro porta una nuova sintassi per il flusso di controllo e il caricamento differibile

Ottobre porta anticipazioni per il rilascio di Angular 17, una versione migliorata del framework basato su TypeScript preferito da Google per lo sviluppo web. Questa edizione rinnovata è pronta a suscitare scalpore nella comunità degli sviluppatori, introducendo nuovi controlli integrati per la sintassi del flusso e il caricamento differibile nei modelli.

In un recente post sul blog datato 25 settembre, uno stimato membro del team Angular, Alex Rickabaugh, ha condiviso i dettagli su cosa aspettarsi da questi imminenti miglioramenti. L'elemento di spicco, ovvero l'introduzione del flusso di controllo dichiarativo, è destinato a portare la funzionalità delle direttive NgIf, NgFor e NgSwitch direttamente nel cuore del framework. D’altro canto, l’approccio al caricamento differibile consentirà ai modelli di ritardare le dipendenze di caricamento, attivate da condizioni specifiche. Secondo il team Angular, questa modifica segna l'aggiustamento più distintivo apportato ai modelli Angular. Questi sviluppi sono in fase di completamento e Angular 17 utilizzerà una sintassi nota come @-syntax per il controllo del flusso e le visualizzazioni differibili.

Al momento, Angular 17 detiene uno stato di prerelease su GitHub. Il team di Angular ha riportato notevoli applausi per le nuove funzionalità e diversi punti di vista sulla sintassi stessa. Come ha notato Rickabaugh, la sintassi può evocare un senso di passione negli sviluppatori. Questo aggiornamento segue le orme del suo immediato predecessore, Angular 16 lanciato il 3 maggio. Questa edizione prevedeva in anteprima un nuovo modello di reattività, sottolineando al contempo il miglioramento delle prestazioni e dell'esperienza degli sviluppatori. Successivamente, ha ricevuto più aggiornamenti sui punti.

