يجلب شهر أكتوبر الترقب لإصدار Angular 17 ، وهو نسخة محسنة من إطار العمل المعتمد على TypeScript المفضل لدى Google لتطوير الويب. من المتوقع أن تحدث هذه الطبعة المجددة ضجة في مجتمع المطورين، حيث تقدم عناصر تحكم مدمجة جديدة لبناء جملة التدفق والتحميل المؤجل في القوالب.

في منشور مدونة حديث بتاريخ 25 سبتمبر، شارك أحد الأعضاء الموقرين في فريق Angular، Alex Rickabaugh، تفاصيل حول ما يمكن توقعه مع هذه التحسينات القادمة. تم إعداد العنصر المتميز - إدخال تدفق التحكم التعريفي - لجلب وظائف توجيهات NgIf وNgFor وNgSwitch مباشرةً إلى قلب إطار العمل. من ناحية أخرى، فإن أسلوب التحميل المؤجل سيمكن القوالب من تأخير تحميل التبعيات، الناتجة عن ظروف محددة. وفقًا لفريق Angular، يمثل هذا التغيير التعديل الأكثر تميزًا الذي تم إجراؤه على قوالب Angular. هذه التطورات على وشك الانتهاء، مع Angular 17 لاستخدام بناء الجملة المعروف باسم @-syntax للتحكم في التدفق وطرق العرض المؤجلة.

في الوقت الحاضر، يحمل Angular 17 حالة الإصدار التجريبي على GitHub. أبدى فريق Angular تصفيقًا كبيرًا للميزات الجديدة ووجهات النظر المختلفة حول بناء الجملة نفسه. كما أشار ريكابو، يمكن أن يثير بناء الجملة شعورًا بالشغف لدى المطورين. يتبع هذا التحديث خطى سابقه المباشر، Angular 16 الذي تم إطلاقه في 3 مايو. استعرض هذا الإصدار نموذجًا جديدًا للتفاعل مع التركيز على الأداء المحسن وتجربة المطور. وفي وقت لاحق، تلقى تحديثات متعددة النقاط.

بينما تتزايد الإثارة مع وصول Angular 17، هناك طرق بديلة يمكن للمطورين أخذها في الاعتبار. من بين عدد لا يحصى من الخيارات، منصة AppMaster بدون كود تتميز. فهو يوفر طريقة مبسطة لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، مما يسمح للعملاء بالتركيز بشكل أكبر على الابتكار والتركيز بشكل أقل على البرمجة. ويساهم هذا الحل في جعل تطوير البرمجيات أسرع بعشر مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة ثلاث مرات.