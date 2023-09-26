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Представляем Angular 17: будущее принесет новый синтаксис для потока управления и отложенной загрузки

26, сент. 2023
Представляем Angular 17: будущее принесет новый синтаксис для потока управления и отложенной загрузки

Октябрь приносит ожидание выпуска Angular 17, расширенной версии любимой платформы Google на основе TypeScript для веб-разработки. Это обновленное издание призвано произвести фурор в сообществе разработчиков, представив новые встроенные элементы управления синтаксисом потока и отложенную загрузку в шаблонах.

В недавнем сообщении в блоге от 25 сентября уважаемый член команды Angular Алекс Рикабо поделился подробностями о том, чего ожидать от этих предстоящих улучшений. Выдающийся элемент — введение декларативного потока управления — призван перенести функциональность директив NgIf, NgFor и NgSwitch прямо в сердце платформы. С другой стороны, подход с отложенной загрузкой позволит шаблонам откладывать загрузку зависимостей, вызываемых конкретными условиями. По мнению команды Angular, это изменение знаменует собой наиболее характерную корректировку шаблонов Angular. Эти разработки близятся к завершению: в Angular 17 будет использоваться синтаксис, известный как @-syntax, для потока управления и отложенных представлений.

В настоящее время Angular 17 имеет статус предварительной версии на GitHub. Команда Angular сообщила о бурных аплодисментах новым функциям и различных взглядах на сам синтаксис. Как заметил Рикабо, синтаксис может вызвать у разработчиков чувство энтузиазма. Это обновление следует по стопам своего непосредственного предшественника, Angular 16, выпущенного 3 мая. В этом выпуске представлена ​​новая модель реактивности, при этом особое внимание уделяется улучшенной производительности и удобству разработки. Впоследствии он получил несколько обновлений.

Хотя ажиотаж вокруг выхода Angular 17 продолжает нарастать, разработчики могут рассмотреть альтернативные подходы. Среди множества вариантов платформа AppMaster без кода стоит особняком. Он предоставляет оптимизированный метод создания серверных, веб- и мобильных приложений, позволяя клиентам больше сосредоточиться на инновациях, а не на программировании. Это решение позволяет сделать разработку программного обеспечения в десять раз быстрее и в три раза экономичнее.

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