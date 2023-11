Onthulling van Angular 17: de toekomst brengt nieuwe syntaxis voor controlestroom en uitstelbaar laden

Oktober brengt verwachting met zich mee voor de release van Angular 17, een verbeterde versie van Google's favoriete TypeScript-gebaseerde raamwerk voor webontwikkeling. Deze vernieuwde editie staat klaar om furore te maken in de ontwikkelaarsgemeenschap en introduceert nieuwe ingebouwde besturingselementen voor de syntaxis van de stroom en uitstelbaar laden in sjablonen.

In een recente blogpost van 25 september deelde een gewaardeerd lid van het Angular-team, Alex Rickabaugh, details over wat je kunt verwachten met deze aankomende verbeteringen. Het opvallende element – ​​de introductie van de declaratieve controlestroom – zal de functionaliteit van de NgIf-, NgFor- en NgSwitch-richtlijnen rechtstreeks in het hart van het raamwerk brengen. Aan de andere kant zal de uitstelbare laadbenadering sjablonen in staat stellen laadafhankelijkheden uit te stellen, veroorzaakt door specifieke omstandigheden. Volgens het Angular-team markeert deze wijziging de meest onderscheidende aanpassing aan de Angular-sjablonen. Deze ontwikkelingen naderen hun voltooiing, waarbij Angular 17 een syntaxis gebruikt die bekend staat als @-syntaxis voor controlestroom en uitstelbare weergaven.

Momenteel heeft Angular 17 een prerelease-status op GitHub. Het Angular-team rapporteerde veel applaus voor de nieuwe functies en verschillende opvattingen over de syntaxis zelf. Zoals Rickabaugh opmerkte, kan de syntaxis bij ontwikkelaars een gevoel van passie oproepen. Deze update volgt de voetsporen van zijn directe voorganger, Angular 16, gelanceerd op 3 mei. Deze editie gaf een voorproefje van een nieuw reactiviteitsmodel en legde de nadruk op verbeterde prestaties en ontwikkelaarservaring. Vervolgens ontving het meerdere puntupdates.

Terwijl de opwinding over de komst van Angular 17 blijft toenemen, zijn er alternatieve benaderingen die ontwikkelaars kunnen overwegen.