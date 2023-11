Revelando o Angular 17: O futuro traz uma nova sintaxe para fluxo de controle e carregamento adiável

Outubro traz antecipação para o lançamento do Angular 17, uma versão aprimorada da estrutura baseada em TypeScript preferida do Google para desenvolvimento web. Esta edição renovada está preparada para agitar a comunidade de desenvolvedores, introduzindo novos controles integrados para sintaxe de fluxo e carregamento diferido em modelos.

Em uma postagem recente no blog datada de 25 de setembro, um estimado membro da equipe Angular, Alex Rickabaugh, compartilhou detalhes sobre o que esperar dessas melhorias futuras. O elemento de destaque - a introdução do fluxo de controle declarativo - foi definido para trazer a funcionalidade das diretivas NgIf, NgFor e NgSwitch diretamente para o coração da estrutura. Por outro lado, a abordagem de carregamento diferido capacitará os modelos para atrasar o carregamento de dependências, acionadas por condições específicas. De acordo com a equipe Angular, esta mudança marca o ajuste mais distinto feito nos modelos Angular. Esses desenvolvimentos estão quase concluídos, com Angular 17 utilizando uma sintaxe conhecida como @-syntax para fluxo de controle e visualizações diferidas.

Atualmente, Angular 17 possui status de pré-lançamento no GitHub. A equipe Angular relatou aplausos consideráveis ​​pelos novos recursos e pelas várias opiniões sobre a própria sintaxe. Como observou Rickabaugh, a sintaxe pode evocar um sentimento de paixão nos desenvolvedores. Esta atualização segue os passos de seu antecessor imediato, Angular 16, lançado em 3 de maio. Esta edição apresentou um novo modelo de reatividade, enfatizando o desempenho aprimorado e a experiência do desenvolvedor. Posteriormente, recebeu múltiplas atualizações pontuais.

Embora o entusiasmo pela chegada do Angular 17 continue aumentando, existem abordagens alternativas que os desenvolvedores podem considerar.