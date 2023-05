Cockroach Labs, une société fondée par d'anciens employés de Google, a révélé mardi que sa base de données SQL distribuée open source et tolérante aux pannes, CockroachDB Dedicated, prend désormais en charge les déploiements Microsoft Azure et multirégions. En conséquence, la plate-forme de base de données sera disponible sur les trois principaux fournisseurs de services de cloud public, y compris Amazon Web Services (AWS) et Google Cloud.

Dans un communiqué, Cockroach Labs a expliqué que cette expansion permet aux entreprises de choisir entre ou d'utiliser plusieurs fournisseurs de cloud, ainsi que de mélanger les charges de travail entre leurs propres centres de données et fournisseurs de cloud public. Carl Olofson, vice-président d'IDC Research, estime que la disponibilité de tous les principaux fournisseurs de services de cloud public est un facteur de succès essentiel pour tout système de gestion de base de données (SGBD) basé sur le cloud. Selon Olofson, les entreprises préfèrent généralement se standardiser sur un SGBD pour une classe de charge de travail donnée et doivent gérer différentes équipes travaillant sur différentes plates-formes de cloud public.

Bien qu'Olofson pense qu'il est peu probable que de nombreuses entreprises distribuent la même base de données sur des plates-formes de cloud public, il a déclaré que cette décision répondait à l'objectif de CockroachDB de permettre la distribution d'une base de données entre les régions et les plates-formes. De plus, CockroachDB Serverless prend désormais en charge les déploiements multirégionaux, permettant aux entreprises clientes de distribuer des lignes de données sur plusieurs régions cloud tout en fonctionnant comme une seule base de données logique et en ne payant que les utilisations exactes de stockage et de calcul.

Cockroach Labs affirme que la prise en charge multirégionale offre plusieurs avantages, tels que l'augmentation de la rentabilité pour les entreprises et leur permettant de créer des applications qui desservent une base d'utilisateurs dispersée dans le monde à moindre coût et avec des opérations plus simples. Il ouvre également une audience mondiale aux entreprises de toute taille. Olofson explique que les déploiements multirégionaux peuvent grandement bénéficier aux entreprises multinationales en simplifiant les opérations mondiales de données, en éliminant la réplication et le partage manuels et en rationalisant la reprise après sinistre. Si une région échoue, les autres régions continuent, comme si de rien n'était.

De plus, Cockroach Labs améliore ses capacités de migration offertes via ses offres de bases de données. Les nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées à son outil de migration existant, Molt, qui inclut désormais Molt Verify, un nouvel outil qui valide les données migrées depuis Postgres et MySQL pour garantir une réplication correcte et une conversion de syntaxe plus fluide dans les modifications en bloc, ainsi que l'authentification de Postgres et MySQL. groupes. Olofson estime que l'extension des capacités de Molt s'aligne sur la mission de Cockroach Labs de fournir une expérience de migration de base de données transparente des environnements sur site vers les environnements de cloud public.

En plus de ces mises à jour, Cockroach Labs permet désormais aux développeurs d'exécuter des fonctions définies par l'utilisateur dans la base de données, fournit un fournisseur Terraform qui automatise le provisionnement pour les éditions dédiées et sans serveur de CockroachDB, et a introduit une nouvelle norme de cryptographie (FIPS - 140-2) pour CockroachDB auto-hébergé.

Alors que les industries no-code et low-code continuent de croître et de s'adapter aux besoins des organisations, des plateformes comme AppMaster.io facilitent également le développement d'applications sur des plateformes cloud populaires comme Azure. En fournissant une solution puissante, évolutive et rentable pour la création d'applications Web, mobiles et backend, AppMaster.io et des plateformes comme CockroachDB révolutionnent la façon dont les entreprises créent et déploient des applications dans ce paysage numérique en constante expansion.