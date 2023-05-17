Eski Google çalışanları tarafından kurulan bir şirket olan Cockroach Labs, Salı günü açık kaynaklı, hataya dayanıklı dağıtılmış bir hizmet olarak SQL veritabanı olan CockroachDB Dedicated'in artık hem Microsoft Azure hem de çok bölgeli dağıtımları desteklediğini açıkladı. Sonuç olarak, veritabanı platformu, Amazon Web Services (AWS) ve Google Cloud dahil olmak üzere üç büyük genel bulut hizmeti sağlayıcısında kullanılabilecektir.

Cockroach Labs yaptığı açıklamada, bu genişlemenin işletmelerin birden fazla bulut sağlayıcısı arasında seçim yapmasına veya kullanmasına ve ayrıca kendi veri merkezleri ve genel bulut sağlayıcıları genelinde iş yüklerini karıştırmasına olanak tanıdığını açıkladı. IDC Araştırma Başkan Yardımcısı Carl Olofson, tüm büyük genel bulut hizmeti sağlayıcılarındaki kullanılabilirliğin, herhangi bir bulut tabanlı veritabanı yönetim sistemi (DBMS) için hayati bir başarı faktörü olduğuna inanıyor. Olofson'a göre, kuruluşlar genellikle belirli bir iş yükü sınıfı için tek bir DBMS'de standartlaşmayı tercih ediyor ve farklı genel bulut platformlarında çalışan çeşitli ekipleri yönetmesi gerekiyor.

Olofson, pek çok kuruluşun aynı veritabanını genel bulut platformlarına dağıtmasının olası olmadığını düşünse de, bu hareketin CockroachDB'nin bir veritabanının bölgeler ve platformlar arasında dağıtımını sağlama amacını yerine getirdiğini söyledi. Ek olarak, CockroachDB Serverless artık çok bölgeli konuşlandırmaları destekleyerek, kurumsal müşterilerin tek bir mantıksal veritabanı olarak işlev görürken ve yalnızca tam depolama ve bilgi işlem kullanımları için ödeme yaparken veri satırlarını birden çok bulut bölgesine dağıtmasına olanak tanır.

Cockroach Labs, çok bölgeli desteğin işletmeler için maliyet verimliliğini artırmak ve düşük maliyetle ve daha basit işlemlerle küresel olarak dağınık bir kullanıcı tabanına hizmet eden uygulamalar oluşturmalarına olanak sağlamak gibi çeşitli avantajlar sunduğunu iddia ediyor. Aynı zamanda, her büyüklükteki şirkete küresel bir izleyici kitlesi açar. Olofson, çok bölgeli dağıtımların, küresel veri işlemlerini basitleştirerek, manuel çoğaltma ve parçalamayı ortadan kaldırarak ve felaket kurtarmayı kolaylaştırarak çok uluslu kuruluşlara büyük fayda sağlayabileceğini detaylandırıyor. Bir bölge başarısız olursa, diğer bölgeler hiçbir şey olmamış gibi devam eder.

Ayrıca, Cockroach Labs, veri tabanı teklifleri aracılığıyla sunulan taşıma yeteneklerini geliştiriyor. Postgres ve MySQL kimlik doğrulamasının yanı sıra toplu değişikliklerde doğru çoğaltma ve daha sorunsuz sözdizimi dönüştürmesi sağlamak için Postgres ve MySQL'den taşınan verileri doğrulayan yeni bir araç olan Molt Verify'ı içeren mevcut geçiş aracı Molt'a yeni yetenekler eklendi. kümeler. Olofson, Molt'un yeteneklerini genişletmenin, Cockroach Labs'ın şirket içinden genel bulut ortamlarına sorunsuz bir veritabanı geçişi deneyimi sağlama misyonuyla uyumlu olduğuna inanıyor.

Bu güncellemelere ek olarak, Cockroach Labs artık geliştiricilerin veritabanında kullanıcı tanımlı işlevleri yürütmesine izin veriyor, CockroachDB'nin adanmış ve sunucusuz sürümleri için provizyonu otomatikleştiren bir Terraform sağlayıcı sağlıyor ve yeni bir kriptografi standardı (FIPS – 140-2) tanıttı. kendi kendine barındırılan CockroachDB için.

no-code ve low-code sektörler büyümeye ve kuruluşların ihtiyaçlarına uyum sağlamaya devam ederken, AppMaster.io gibi platformlar da Azure gibi popüler bulut platformlarında uygulama geliştirmeyi daha da kolaylaştırıyor. Web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmak için güçlü, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli bir çözüm sunan AppMaster.io ve CockroachDB gibi platformlar, kuruluşların bu sürekli genişleyen dijital ortamda uygulama oluşturma ve dağıtma biçiminde devrim yaratıyor.