Cockroach Labs, een bedrijf opgericht door voormalige Google-medewerkers, onthulde dinsdag dat hun open-source, fouttolerante gedistribueerde SQL-database-as-a-service, CockroachDB Dedicated, nu zowel Microsoft Azure- als multiregionale implementaties ondersteunt. Als gevolg hiervan zal het databaseplatform beschikbaar zijn voor alle drie de grote openbare cloudserviceproviders, waaronder Amazon Web Services (AWS) en Google Cloud.

In een verklaring legt Cockroach Labs uit dat deze uitbreiding ondernemingen in staat stelt om te kiezen tussen of gebruik te maken van meerdere cloudproviders, en om werklasten te mixen over hun eigen datacenters en openbare cloudproviders. Carl Olofson, IDC Research Vice President, is van mening dat beschikbaarheid bij alle grote openbare cloudserviceproviders een essentiële succesfactor is voor elk cloudgebaseerd databasebeheersysteem (DBMS). Volgens Olofson geven ondernemingen er over het algemeen de voorkeur aan om te standaardiseren op één DBMS voor een bepaalde werklastklasse en moeten ze verschillende teams beheren die op verschillende openbare cloudplatforms werken.

Hoewel Olofson denkt dat het onwaarschijnlijk is dat veel ondernemingen dezelfde database over openbare cloudplatforms zullen verspreiden, zei hij dat deze stap voldoet aan het doel van CockroachDB om de distributie van een database over regio's en platforms mogelijk te maken. Bovendien ondersteunt CockroachDB Serverless nu implementaties in meerdere regio's, waardoor zakelijke klanten rijen gegevens over meerdere cloudregio's kunnen verdelen, terwijl ze functioneren als een enkele logische database en alleen betalen voor het exacte opslag- en rekengebruik.

Cockroach Labs beweert dat ondersteuning voor meerdere regio's verschillende voordelen biedt, zoals het verhogen van de kostenefficiëntie voor ondernemingen en hen in staat stellen applicaties te bouwen die een wereldwijd verspreide gebruikersbasis bedienen tegen lage kosten en met eenvoudigere bewerkingen. Het opent ook een wereldwijd publiek voor bedrijven van elke omvang. Olofson legt uit dat implementaties in meerdere regio's multinationale ondernemingen enorm kunnen helpen door wereldwijde gegevensbewerkingen te vereenvoudigen, handmatige replicatie en sharding te elimineren en noodherstel te stroomlijnen. Als een regio faalt, gaan de andere regio's door alsof er niets is gebeurd.

Bovendien verbetert Cockroach Labs zijn migratiemogelijkheden die worden aangeboden via zijn database-aanbod. De nieuwe mogelijkheden zijn toegevoegd aan de bestaande migratietool, Molt, die nu Molt Verify bevat, een nieuwe tool die gemigreerde gegevens van Postgres en MySQL valideert om correcte replicatie en soepelere syntaxisconversie bij bulkwijzigingen te garanderen, samen met authenticatie van Postgres en MySQL clusters. Olofson is van mening dat het uitbreiden van de mogelijkheden van Molt aansluit bij de missie van Cockroach Labs om een naadloze databasemigratie-ervaring te bieden van on-premises naar openbare cloudomgevingen.

Naast deze updates stelt Cockroach Labs ontwikkelaars nu in staat om door de gebruiker gedefinieerde functies in de database uit te voeren, biedt het een Terraform-provider die de provisioning automatiseert voor de speciale en serverloze edities van CockroachDB en heeft het een nieuwe cryptografiestandaard geïntroduceerd (FIPS – 140-2). voor zelfgehoste CockroachDB.

Naarmate de no-code en low-code industrieën blijven groeien en zich blijven aanpassen aan de behoeften van organisaties, maken platforms zoals AppMaster.io het ontwikkelen van apps op populaire cloudplatforms zoals Azure nog eenvoudiger. Door een krachtige, schaalbare en kosteneffectieve oplossing te bieden voor het maken van web-, mobiele en backend-applicaties, brengen AppMaster.io en platforms zoals CockroachDB een revolutie teweeg in de manier waarop ondernemingen applicaties bouwen en implementeren in dit steeds groter wordende digitale landschap.