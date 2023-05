A Cockroach Labs, uma empresa fundada por ex-funcionários do Google, revelou na terça-feira que seu banco de dados SQL como serviço distribuído tolerante a falhas e de código aberto, CockroachDB Dedicated, agora oferece suporte a implantações do Microsoft Azure e de várias regiões. Como resultado, a plataforma de banco de dados estará disponível em todos os três principais provedores de serviços de nuvem pública, incluindo Amazon Web Services (AWS) e Google Cloud.

Em um comunicado, o Cockroach Labs explicou que essa expansão permite que as empresas escolham entre ou usem vários provedores de nuvem, além de combinar cargas de trabalho em seus próprios data centers e provedores de nuvem pública. Carl Olofson, vice-presidente de pesquisa da IDC, acredita que a disponibilidade em todos os principais provedores de serviços de nuvem pública é um fator de sucesso vital para qualquer sistema de gerenciamento de banco de dados (DBMS) baseado em nuvem. De acordo com Olofson, as empresas geralmente preferem padronizar em um DBMS para uma determinada classe de carga de trabalho e devem gerenciar várias equipes trabalhando em diferentes plataformas de nuvem pública.

Embora Olofson ache improvável que muitas empresas distribuam o mesmo banco de dados em plataformas de nuvem pública, ele disse que essa mudança cumpre o objetivo do CockroachDB de permitir a distribuição de um banco de dados entre regiões e plataformas. Além disso, o CockroachDB Serverless agora oferece suporte a implantações multirregionais, permitindo que os clientes corporativos distribuam linhas de dados em várias regiões da nuvem enquanto funcionam como um único banco de dados lógico e pagam apenas pelos usos exatos de armazenamento e computação.

A Cockroach Labs afirma que o suporte multirregional oferece várias vantagens, como aumentar a eficiência de custos para as empresas e permitir que elas criem aplicativos que atendem a uma base de usuários globalmente dispersa a baixo custo e com operações mais simples. Também abre uma audiência global para empresas de qualquer tamanho. Olofson explica que as implantações multirregionais podem beneficiar muito as empresas multinacionais, simplificando as operações de dados globais, eliminando a replicação manual e fragmentação e simplificando a recuperação de desastres. Se uma região falha, as outras regiões continuam, como se nada tivesse acontecido.

Além disso, o Cockroach Labs está aprimorando seus recursos de migração oferecidos por meio de suas ofertas de banco de dados. Os novos recursos foram adicionados à sua ferramenta de migração existente, Molt, que agora inclui Molt Verify, uma nova ferramenta que valida dados migrados de Postgres e MySQL para garantir replicação correta e conversão de sintaxe mais suave em alterações em massa, juntamente com autenticação de Postgres e MySQL clusters. Olofson acredita que estender os recursos do Molt se alinha com a missão do Cockroach Labs de fornecer uma experiência de migração de banco de dados perfeita de ambientes locais para nuvens públicas.

Além dessas atualizações, o Cockroach Labs agora permite que os desenvolvedores executem funções definidas pelo usuário no banco de dados, fornece um provedor Terraform que automatiza o provisionamento para as edições dedicadas e sem servidor do CockroachDB e introduziu um novo padrão de criptografia (FIPS – 140-2) para CockroachDB auto-hospedado.

À medida que as indústrias no-code e low-code continuam crescendo e se adaptando às necessidades das organizações, plataformas como AppMaster.io também estão facilitando ainda mais o desenvolvimento de aplicativos em plataformas de nuvem populares como o Azure. Ao fornecer uma solução poderosa, escalável e econômica para criar aplicativos web, móveis e de back-end, AppMaster.io e plataformas como o CockroachDB estão revolucionando a maneira como as empresas criam e implantam aplicativos neste cenário digital em constante expansão.