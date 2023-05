Cockroach Labs, firma założona przez byłych pracowników Google, ujawniła we wtorek, że jej otwarta, odporna na błędy, rozproszona baza danych SQL jako usługa, CockroachDB Dedicated, obsługuje teraz zarówno Microsoft Azure, jak i wdrożenia w wielu regionach. W rezultacie platforma bazodanowa będzie dostępna u wszystkich trzech głównych dostawców usług w chmurze publicznej, w tym Amazon Web Services (AWS) i Google Cloud.

W oświadczeniu firma Cockroach Labs wyjaśniła, że ta ekspansja umożliwia przedsiębiorstwom wybór lub korzystanie z wielu dostawców chmury, a także mieszanie obciążeń we własnych centrach danych i dostawcach chmury publicznej. Carl Olofson, wiceprezes ds. badań IDC, uważa, że dostępność wszystkich głównych dostawców usług w chmurze publicznej jest kluczowym czynnikiem sukcesu każdego systemu zarządzania bazami danych w chmurze (DBMS). Według Olofsona, przedsiębiorstwa na ogół preferują standaryzację jednego systemu DBMS dla danej klasy obciążenia i muszą zarządzać różnymi zespołami pracującymi na różnych platformach chmury publicznej.

Chociaż Olofson uważa, że jest mało prawdopodobne, aby wiele przedsiębiorstw rozpowszechniało tę samą bazę danych na platformach chmury publicznej, powiedział, że to posunięcie spełnia cel CockroachDB, jakim jest umożliwienie dystrybucji bazy danych między regionami i platformami. Ponadto CockroachDB Serverless obsługuje teraz wdrożenia wieloregionowe, umożliwiając klientom korporacyjnym dystrybucję wierszy danych w wielu regionach chmury, działając jako pojedyncza logiczna baza danych i płacąc tylko za dokładne wykorzystanie pamięci masowej i mocy obliczeniowej.

Firma Cockroach Labs twierdzi, że obsługa wielu regionów oferuje kilka korzyści, takich jak zwiększenie efektywności kosztowej dla przedsiębiorstw i umożliwienie im tworzenia aplikacji obsługujących rozproszoną globalnie bazę użytkowników przy niskich kosztach i prostszych operacjach. Otwiera również globalną publiczność dla firm każdej wielkości. Olofson wyjaśnia, że wieloregionalne wdrożenia mogą przynieść wiele korzyści przedsiębiorstwom wielonarodowym, upraszczając globalne operacje na danych, eliminując ręczną replikację i fragmentację oraz usprawniając odzyskiwanie danych po awarii. Jeśli jeden region zawiedzie, inne regiony kontynuują, jakby nic się nie stało.

Co więcej, firma Cockroach Labs rozszerza swoje możliwości migracji oferowane za pośrednictwem swoich baz danych. Nowe możliwości zostały dodane do istniejącego narzędzia do migracji, Molt, które obejmuje teraz Molt Verify, nowe narzędzie, które weryfikuje migrowane dane z Postgres i MySQL, aby zapewnić poprawną replikację i płynniejszą konwersję składni w zmianach zbiorczych, wraz z uwierzytelnianiem Postgres i MySQL klastry. Olofson uważa, że rozszerzenie możliwości Molt jest zgodne z misją Cockroach Labs polegającą na zapewnieniu bezproblemowej migracji baz danych ze środowisk lokalnych do publicznych chmur.

Oprócz tych aktualizacji, Cockroach Labs umożliwia teraz programistom wykonywanie funkcji zdefiniowanych przez użytkownika w bazie danych, zapewnia dostawcę Terraform, który automatyzuje udostępnianie dla wersji dedykowanych i bezserwerowych CockroachDB, a także wprowadził nowy standard kryptografii (FIPS – 140-2) dla samoobsługowego CockroachDB.

