كشفت شركة Cockroach Labs ، وهي شركة أسسها موظفون سابقون في Google ، يوم الثلاثاء أن قاعدة بيانات SQL كخدمة الموزعة والمفتوحة المصدر والمتسامحة مع الأخطاء ، CockroachDB Dedicated ، تدعم الآن كلاً من Microsoft Azure وعمليات النشر متعددة المناطق. نتيجة لذلك ، ستتوفر منصة قاعدة البيانات عبر مزودي خدمات السحابة العامة الثلاثة الرئيسيين ، بما في ذلك Amazon Web Services (AWS) و Google Cloud.

في بيان ، أوضحت Cockroach Labs أن هذا التوسع يسمح للمؤسسات بالاختيار بين أو استخدام العديد من موفري الخدمات السحابية ، بالإضافة إلى مزج أعباء العمل عبر مراكز البيانات الخاصة بهم ومقدمي الخدمات السحابية العامة. يعتقد كارل أولوفسون ، نائب رئيس الأبحاث في IDC ، أن التوفر عبر جميع مزودي خدمات السحابة العامة الرئيسيين هو عامل نجاح حيوي لأي نظام إدارة قواعد بيانات سحابي (DBMS). وفقًا لـ Olofson ، تفضل المؤسسات عمومًا توحيد نظام DBMS واحد لفئة معينة من عبء العمل ويجب أن تدير فرقًا مختلفة تعمل عبر منصات سحابية عامة مختلفة.

على الرغم من أن Olofson يعتقد أنه من غير المحتمل أن تقوم العديد من المؤسسات بتوزيع نفس قاعدة البيانات عبر الأنظمة الأساسية السحابية العامة ، إلا أنه قال إن هذه الخطوة تحقق هدف CockroachDB المتمثل في تمكين توزيع قاعدة البيانات عبر المناطق والأنظمة الأساسية. بالإضافة إلى ذلك ، يدعم CockroachDB Serverless الآن عمليات النشر متعددة المناطق ، مما يسمح لعملاء المؤسسات بتوزيع صفوف من البيانات عبر مناطق سحابية متعددة أثناء العمل كقاعدة بيانات منطقية واحدة والدفع فقط مقابل استخدامات التخزين والحساب الدقيقة.

تدعي شركة Cockroach Labs أن الدعم متعدد المناطق يوفر العديد من المزايا ، مثل زيادة كفاءة التكلفة للمؤسسات والسماح لها بإنشاء تطبيقات تخدم قاعدة مستخدمين منتشرة عالميًا بتكلفة منخفضة وبعمليات أبسط. كما أنه يفتح جمهوراً عالمياً للشركات من أي حجم. يوضح Olofson أن عمليات النشر متعددة المناطق يمكن أن تفيد بشكل كبير الشركات متعددة الجنسيات من خلال تبسيط عمليات البيانات العالمية ، والقضاء على النسخ اليدوي والتجزئة ، وتبسيط التعافي من الكوارث. إذا فشلت إحدى المناطق ، تستمر المناطق الأخرى ، وكأن شيئًا لم يحدث.

علاوة على ذلك ، تعمل Cockroach Labs على تحسين قدرات الترحيل التي تقدمها عبر عروض قاعدة البيانات الخاصة بها. تمت إضافة الإمكانات الجديدة إلى أداة الترحيل الحالية ، Molt ، والتي تتضمن الآن أداة Molt Verify ، وهي أداة جديدة تتحقق من صحة البيانات المُرحَّلة من Postgres و MySQL لضمان النسخ الصحيح وتحويل بناء الجملة بشكل أكثر سلاسة في التغييرات المجمّعة ، إلى جانب مصادقة Postgres و MySQL عناقيد المجموعات. يعتقد Olofson أن توسيع قدرات Molt يتوافق مع مهمة Cockroach Labs لتوفير تجربة ترحيل قاعدة بيانات سلسة من بيئات السحابة المحلية إلى بيئات السحابة العامة.

بالإضافة إلى هذه التحديثات ، تتيح Cockroach Labs الآن للمطورين تنفيذ وظائف محددة بواسطة المستخدم في قاعدة البيانات ، وتوفر موفر Terraform الذي يقوم بأتمتة التزويد لإصدارات CockroachDB المخصصة والتي لا تحتوي على خادم ، وقد قدمت معيار تشفير جديدًا (FIPS - 140-2) من أجل CockroachDB.

نظرًا لاستمرار نمو الصناعات no-code low-code والتكيف مع احتياجات المؤسسات ، تعمل الأنظمة الأساسية مثل AppMaster.io أيضًا على تسهيل تطوير التطبيقات على الأنظمة الأساسية السحابية الشائعة مثل Azure. من خلال توفير حل قوي وقابل للتطوير وفعال من حيث التكلفة لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية ، يُحدث AppMaster.io ومنصات مثل CockroachDB ثورة في طريقة قيام المؤسسات ببناء ونشر التطبيقات في هذا المشهد الرقمي المتزايد باستمرار.