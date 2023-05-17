由前谷歌员工创立的 Cockroach Labs 公司周二透露，其开源、容错的分布式 SQL 数据库即服务 CockroachDB Dedicated 现在支持 Microsoft Azure 和多区域部署。因此，该数据库平台将适用于所有三大公共云服务提供商，包括亚马逊网络服务 (AWS) 和谷歌云。

Cockroach Labs 在一份声明中解释说，这种扩展允许企业在多个云提供商之间进行选择，或使用多个云提供商，以及在他们自己的数据中心和公共云提供商之间混合工作负载。 IDC 研究副总裁 Carl Olofson 认为，所有主要公共云服务提供商的可用性是任何基于云的数据库管理系统 (DBMS) 的重要成功因素。根据 Olofson 的说法，企业通常更愿意针对给定类别的工作负载在一个 DBMS 上进行标准化，并且必须管理跨不同公共云平台工作的多个团队。

尽管 Olofson 认为许多企业不太可能跨公共云平台分布相同的数据库，但他表示此举实现了 CockroachDB 实现跨区域和跨平台分布数据库的目标。此外，CockroachDB Serverless 现在支持多区域部署，允许企业客户跨多个云区域分布数据行，同时作为单个逻辑数据库运行，并且只需为确切的存储和计算使用付费。

Cockroach Labs 声称，多区域支持提供了几个优势，例如提高企业的成本效率，并允许他们以低成本和更简单的操作构建为全球分散的用户群服务的应用程序。它还为任何规模的公司开辟了全球受众。 Olofson 阐述了多区域部署可以通过简化全球数据操作、消除手动复制和分片以及简化灾难恢复来极大地使跨国企业受益。如果一个区域发生故障，其他区域将继续运行，就好像什么都没发生过一样。

此外，Cockroach Labs 正在增强其通过其数据库产品提供的迁移能力。新功能已添加到其现有迁移工具 Molt 中，该工具现在包括 Molt Verify，这是一种新工具，可验证从 Postgres 和 MySQL 迁移的数据，以确保正确复制和在批量更改时更顺畅的语法转换，以及 Postgres 和 MySQL 的身份验证集群。 Olofson 认为，扩展 Molt 的功能符合 Cockroach Labs 的使命，即提供从本地到公共云环境的无缝数据库迁移体验。

除了这些更新之外，Cockroach Labs 现在还允许开发人员在数据库中执行用户定义的功能，提供 Terraform 提供程序来自动配置 CockroachDB 的专用和无服务器版本，并引入了新的加密标准 (FIPS – 140-2)用于自托管 CockroachDB。

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