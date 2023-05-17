Cockroach Labs, компания, основанная бывшими сотрудниками Google, сообщила во вторник, что ее отказоустойчивая распределенная база данных SQL как услуга с открытым исходным кодом, CockroachDB Dedicated, теперь поддерживает как Microsoft Azure, так и развертывание в нескольких регионах. В результате платформа базы данных будет доступна для всех трех основных поставщиков публичных облачных услуг, включая Amazon Web Services (AWS) и Google Cloud.

В заявлении Cockroach Labs поясняется, что это расширение позволяет предприятиям выбирать между облачными провайдерами или использовать их, а также смешивать рабочие нагрузки между своими собственными центрами обработки данных и публичными облачными провайдерами. Карл Олофсон, вице-президент по исследованиям IDC, считает, что доступность всех основных поставщиков публичных облачных услуг является жизненно важным фактором успеха любой облачной системы управления базами данных (СУБД). По словам Олофсона, предприятия обычно предпочитают стандартизировать одну СУБД для определенного класса рабочей нагрузки и должны управлять различными командами, работающими на разных общедоступных облачных платформах.

Хотя Олофсон считает маловероятным, что многие предприятия будут распространять одну и ту же базу данных на общедоступных облачных платформах, он сказал, что этот шаг соответствует цели CockroachDB, заключающейся в обеспечении возможности распространения базы данных по регионам и платформам. Кроме того, CockroachDB Serverless теперь поддерживает развертывание в нескольких регионах, позволяя корпоративным клиентам распределять строки данных по нескольким облачным регионам, функционируя как единая логическая база данных и платя только за точное использование хранилища и вычислений.

Cockroach Labs утверждает, что многорегиональная поддержка предлагает несколько преимуществ, таких как повышение экономической эффективности для предприятий и возможность создавать приложения, которые обслуживают глобально рассредоточенную пользовательскую базу по низкой цене и с более простыми операциями. Это также открывает глобальную аудиторию для компаний любого размера. Олофсон уточняет, что многорегиональные развертывания могут принести большую пользу многонациональным предприятиям за счет упрощения глобальных операций с данными, исключения ручной репликации и сегментирования, а также упрощения аварийного восстановления. Если один регион выходит из строя, другие регионы продолжают работать, как будто ничего не произошло.

Кроме того, Cockroach Labs расширяет свои возможности миграции, предлагаемые через предложения баз данных. Новые возможности были добавлены к его существующему инструменту миграции Molt, который теперь включает Molt Verify, новый инструмент, который проверяет данные, перенесенные из Postgres и MySQL, для обеспечения правильной репликации и более плавного преобразования синтаксиса при массовых изменениях, а также для аутентификации Postgres и MySQL. кластеры. Олофсон считает, что расширение возможностей Molt согласуется с миссией Cockroach Labs по обеспечению беспрепятственного переноса баз данных из локальной среды в общедоступные облачные среды.

В дополнение к этим обновлениям Cockroach Labs теперь позволяет разработчикам выполнять пользовательские функции в базе данных, предоставляет поставщика Terraform, который автоматизирует подготовку для выделенных и бессерверных выпусков CockroachDB, а также представила новый стандарт криптографии (FIPS — 140-2). для самостоятельного размещения CockroachDB.

Поскольку отрасли no-code и low-code продолжают расти и адаптироваться к потребностям организаций, такие платформы, как AppMaster.io, также упрощают разработку приложений на популярных облачных платформах, таких как Azure. Предоставляя мощное, масштабируемое и экономичное решение для создания веб-приложений, мобильных и серверных приложений, AppMaster.io и такие платформы, как CockroachDB, революционизируют способы создания и развертывания приложений предприятиями в этом постоянно расширяющемся цифровом ландшафте.