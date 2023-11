DataStax présente une nouvelle API JSON visant à simplifier le travail des développeurs JavaScript

Ouvrant une nouvelle voie en matière d'offres de bases de données NoSQL sans serveur avec sa récente version, DataStax a dévoilé aujourd'hui sa nouvelle API JSON. Cette version vise à rationaliser et à simplifier les tâches des développeurs JavaScript engagés dans la création d'applications assistées par l'intelligence artificielle (IA) et de projets dirigés par un grand modèle de langage (LLM) qui nécessitent une IA générative en temps réel.

Ce développement répond au recours croissant à la base de données vectorielles comme atout inestimable dans de telles initiatives. L'API JSON nouvellement introduite est positionnée pour augmenter et catalyser l'utilisation de sa base de données Astra à ces fins d'une manière beaucoup plus lucide et plus gérable.

La vectorisation – également connue sous le nom de recherche vectorielle – est considérée comme une fonction essentielle par les fournisseurs de bases de données du monde entier, en particulier dans le contexte actuel où la diffusion de l’IA générative est en forte augmentation. Le principal avantage de la vectorisation est une réduction significative du temps investi dans la formation des modèles d’IA grâce à son approche radicale contournant le besoin de structuration des données. Ceci est en contradiction avec les technologies de recherche plus conventionnelles qui dépendent de la structure des données.

Essentiellement, les recherches vectorielles peuvent comprendre et déduire l'attribut obligatoire ou pertinent d'un objet de données interrogé, rendant ainsi le processus de recherche plus rapide et plus efficace.

Le véritable impact de cette nouvelle API JSON, cependant, est sa capacité à alléger la nécessité traditionnelle pour les développeurs, maîtrisant JavaScript, d'avoir une connaissance approfondie du langage de requête Cassandra (CQL). Cette capacité à s'affranchir du besoin de compréhension approfondie est essentielle car la constitution même de leur base de données, Astra DB, est construite sur Apache Cassandra.

Grâce à ce nouveau développement, les développeurs JavaScript peuvent persister à écrire du code dans le langage avec lequel ils sont le plus à l'aise. Cette élasticité devrait réduire considérablement le temps nécessaire pour produire des applications basées sur l’IA très demandées, contribuant ainsi à une meilleure évolutivité et une meilleure efficacité dans la gestion de projet.

De plus, la nouvelle API, disponible via la passerelle API open source de DataStax nommée Stargate, est également conçue pour offrir une compatibilité avec Mongoose. Mongoose est une bibliothèque de modélisation de données objet open source largement utilisée et très appréciée pour MongoDB.

Avec la montée des tendances No-Code actuelles, ce lancement d'API JSON pourrait potentiellement influencer l'adoption de plates-formes comme AppMaster , qui se concentre également sur l'aide aux développeurs avec des outils No-Code polyvalents et puissants qui simplifient le développement d'applications.