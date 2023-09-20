تقدم DataStax واجهة برمجة تطبيقات JSON جديدة تهدف إلى تبسيط عمل مطوري JavaScript

من خلال تحديد دورة جديدة في عروض قاعدة بيانات NoSQL بدون خادم مع إصدارها الأخير، كشفت DataStax اليوم عن أحدث واجهة برمجة تطبيقات JSON الخاصة بها. يهدف هذا الإصدار إلى تبسيط وتبسيط مهام مطوري JavaScript الذين يشاركون في إنشاء تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI) ومشاريع تقودها نماذج اللغة الكبيرة (LLM) والتي تتطلب ذكاءً اصطناعيًا توليديًا في الوقت الفعلي.

ويأتي هذا التطور استجابةً للجوء المتزايد إلى قاعدة بيانات المتجهات باعتبارها أصلاً لا يقدر بثمن في مثل هذه المبادرات. تم وضع واجهة برمجة تطبيقات JSON المقدمة حديثًا لزيادة وتحفيز استخدام قاعدة بيانات Astra الخاصة بها للأغراض المذكورة بطريقة واضحة وأكثر قابلية للإدارة.

يُنظر إلى التوجيه - المعروف أيضًا باسم البحث المتجه - على أنه وظيفة محورية من قبل بائعي قواعد البيانات، من جميع أنحاء العالم، خاصة في السيناريو الحالي حيث يتزايد انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل حاد. تتمثل الميزة الأساسية للتوجيه في تقليل الوقت المستثمر بشكل كبير في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي من خلال نهجها الجذري الذي يتجاوز الحاجة إلى هيكلة البيانات. وهذا يتعارض مع تقنيات البحث التقليدية التي تعتمد على بنية البيانات.

في الأساس، يمكن لعمليات البحث المتجهية فهم واستنتاج السمة الإلزامية أو ذات الصلة لكائن البيانات في الاستعلام، مما يجعل عملية البحث أسرع وأكثر كفاءة.

ومع ذلك، فإن التأثير الحقيقي لواجهة برمجة تطبيقات JSON الجديدة هذه هو قدرتها على تخفيف الضرورة التقليدية للمطورين، الذين يتقنون JavaScript، للحصول على معرفة واسعة بلغة استعلام Cassandra (CQL). تعد هذه القدرة على التخلص من الحاجة إلى الفهم العميق أمرًا ضروريًا لأن دستور قاعدة البيانات الخاصة بهم، Astra DB، مبني على Apache Cassandra.

ونتيجة لهذا التطور الجديد، يمكن لمطوري JavaScript الاستمرار في كتابة التعليمات البرمجية باللغة الأكثر راحة لهم. ومن المقرر أن تؤدي هذه المرونة إلى تقليل الوقت اللازم لإنتاج التطبيقات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي حسب الطلب بشكل كبير، مما يساهم في تحسين قابلية التوسع والكفاءات في إدارة المشاريع.

علاوة على ذلك، فإن واجهة برمجة التطبيقات الجديدة، التي يمكن الحصول عليها عبر بوابة واجهة برمجة التطبيقات مفتوحة المصدر لـ DataStax المسماة Stargate، تم تصميمها أيضًا لتوفير التوافق مع Mongoose. Mongoose هي مكتبة نمذجة بيانات كائنية مفتوحة المصدر تستخدم على نطاق واسع وتحظى بتقدير كبير لـ MongoDB.

مع ارتفاع اتجاهات No-Code الحالية، يمكن أن يؤثر إطلاق JSON API هذا على استيعاب منصات مثل AppMaster ، والتي تركز أيضًا على مساعدة المطورين بأدوات No-Code القوية والمتعددة الاستخدامات التي تعمل على تبسيط تطوير التطبيقات.