DataStax presenta una nuova API JSON che mira a semplificare il lavoro degli sviluppatori JavaScript

Definendo un nuovo corso nelle offerte di database NoSQL serverless con la sua recente versione, DataStax ha presentato oggi la sua nuova API JSON. Questa versione mira a razionalizzare e semplificare i compiti degli sviluppatori JavaScript impegnati nella creazione di applicazioni assistite dall'intelligenza artificiale (AI) e progetti guidati da modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) che richiedono un'intelligenza artificiale generativa in tempo reale.

Questo sviluppo arriva in risposta al crescente ricorso al database vettoriale come risorsa inestimabile in tali iniziative. La nuova API JSON introdotta è posizionata per aumentare e catalizzare l'utilizzo del suo Astra DB per tali scopi in un modo molto lucido e più gestibile.

La vettorizzazione, nota anche come ricerca vettoriale, viene vista come una funzione fondamentale dai fornitori di database di tutto il mondo, soprattutto nello scenario attuale in cui la diffusione dell’intelligenza artificiale generativa è in forte aumento. Il vantaggio principale della vettorizzazione è una significativa riduzione del tempo investito nell’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale attraverso il suo approccio radicale che bypassa la necessità di strutturazione dei dati. Ciò è in contrasto con le tecnologie di ricerca più convenzionali che dipendono dalla struttura dei dati.

In sostanza, le ricerche vettoriali possono comprendere e dedurre l'attributo obbligatorio o pertinente di un oggetto dati nella query, rendendo così il processo di ricerca più veloce ed efficiente.

Il vero impatto di questa nuova API JSON, tuttavia, è il suo potenziale per alleviare la tradizionale necessità per gli sviluppatori, esperti in JavaScript, di avere una conoscenza approfondita del Cassandra Query Language (CQL). Questa capacità di eliminare la necessità di una comprensione approfondita è essenziale perché la costituzione stessa del loro database, Astra DB, è basata su Apache Cassandra.

Come conseguenza di questo nuovo sviluppo, gli sviluppatori JavaScript possono continuare a scrivere il codice nella lingua con cui si sentono più a loro agio. Si prevede che questa elasticità riduca considerevolmente il tempo necessario per produrre le applicazioni basate sull’intelligenza artificiale più richieste, contribuendo a una migliore scalabilità ed efficienza nella gestione dei progetti.

Inoltre, anche la nuova API, ottenibile tramite il gateway API open source di DataStax denominato Stargate, è realizzata per offrire compatibilità con Mongoose. Mongoose è una libreria di modellazione dati di oggetti open source ampiamente utilizzata e acclamata per MongoDB.

