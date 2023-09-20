DataStax, JavaScript Geliştiricilerinin Çalışmasını Basitleştirmeyi Amaçlayan Yeni JSON API'sini Tanıtıyor

Son sürümüyle sunucusuz NoSQL veritabanı tekliflerinde yeni bir rota belirleyen DataStax, bugün en yeni JSON API'sini tanıttı. Bu sürüm, Yapay Zeka (AI) destekli uygulamalar ve gerçek zamanlı üretken yapay zeka gerektiren büyük dil modeli (LLM) liderliğindeki projeler oluşturmaya çalışan JavaScript geliştiricilerinin görevlerini kolaylaştırmayı ve basitleştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu gelişme, bu tür girişimlerde paha biçilmez bir varlık olarak vektör veri tabanına giderek artan başvuruya yanıt olarak geliyor. Yeni tanıtılan JSON API, Astra DB'nin söz konusu amaçlar doğrultusunda kullanımını çok daha anlaşılır ve daha yönetilebilir bir şekilde artıracak ve katalize edecek şekilde konumlandırılmıştır.

Vektörleştirme (vektör arama olarak da bilinir), dünyanın dört bir yanındaki veritabanı satıcıları tarafından, özellikle de üretken yapay zekanın yayılmasının hızla arttığı mevcut senaryoda çok önemli bir işlev olarak görülüyor. Vektörleştirmenin en önemli avantajı, veri yapılandırması ihtiyacını ortadan kaldıran radikal yaklaşımı sayesinde yapay zeka modellerinin eğitimine harcanan sürenin önemli ölçüde azalmasıdır. Bu, veri yapısına bağlı olan daha geleneksel arama teknolojileriyle farklılık göstermektedir.

Temelde vektör aramaları, sorgudaki bir veri nesnesinin zorunlu veya ilgili niteliğini kavrayabilir ve çıkarabilir, böylece arama sürecini daha hızlı ve daha verimli hale getirebilir.

Ancak bu yeni JSON API'nin asıl etkisi, JavaScript konusunda uzman geliştiricilerin Cassandra Sorgu Dili (CQL) konusunda kapsamlı bilgiye sahip olma ihtiyacını ortadan kaldırma potansiyelidir. Derin anlama ihtiyacını ortadan kaldıran bu yetenek çok önemlidir çünkü veri tabanları Astra DB'nin yapısı Apache Cassandra üzerine kuruludur.

Bu yeni gelişmenin bir sonucu olarak, JavaScript geliştiricileri en rahat oldukları dilde kod yazmaya devam edebilirler. Bu esnekliğin, talep üzerine yapay zeka tabanlı uygulamaları seri üretime geçirmek için gereken süreyi önemli ölçüde azaltması ve proje yönetiminde daha iyi ölçeklenebilirliğe ve verimliliğe katkıda bulunması planlanıyor.

Ayrıca DataStax'ın Stargate adlı açık kaynaklı API ağ geçidi aracılığıyla elde edilebilen yeni API, Mongoose ile uyumluluk sağlayacak şekilde tasarlandı. Mongoose, MongoDB için yaygın olarak kullanılan ve oldukça beğenilen bir açık kaynaklı nesne veri modelleme kütüphanesidir.

Mevcut No-Code trendlerdeki artışla birlikte, bu JSON API lansmanı, geliştiricilere uygulama geliştirmeyi basitleştiren çok yönlü, güçlü No-Code araçlarla yardımcı olmaya odaklanan AppMaster gibi platformların alımını potansiyel olarak etkileyebilir.