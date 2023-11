DataStax apresenta uma nova API JSON com o objetivo de simplificar o trabalho dos desenvolvedores de JavaScript

Definindo um novo rumo em ofertas de banco de dados NoSQL sem servidor com seu lançamento recente, DataStax revelou hoje sua mais nova API JSON. Esta versão visa agilizar e simplificar as tarefas dos desenvolvedores de JavaScript que estão envolvidos na criação de aplicativos assistidos por Inteligência Artificial (IA) e projetos liderados por modelos de linguagem de grande porte (LLM) que exigem IA generativa em tempo real.

Este desenvolvimento surge em resposta ao crescente recurso à base de dados vectoriais como um activo inestimável em tais iniciativas. A API JSON recém-introduzida está posicionada para aumentar e catalisar o uso de seu Astra DB para esses fins de uma forma muito lúcida e mais gerenciável.

A vetorização – também conhecida como pesquisa vetorial – está sendo vista como uma função fundamental pelos fornecedores de bancos de dados de todo o mundo, especialmente no cenário atual, onde a difusão da IA ​​generativa está aumentando acentuadamente. A principal vantagem da vetorização é uma redução significativa no tempo investido no treinamento de modelos de IA através de sua abordagem radical, evitando a necessidade de estruturação de dados. Isto está em desacordo com tecnologias de pesquisa mais convencionais que dependem da estrutura de dados.

Em essência, as pesquisas vetoriais podem compreender e deduzir o atributo obrigatório ou pertinente de um objeto de dados em consulta, tornando o processo de pesquisa mais rápido e eficiente.

O impacto real desta nova API JSON, no entanto, é o seu potencial para aliviar a necessidade tradicional dos desenvolvedores, proficientes em JavaScript, de terem amplo conhecimento da Cassandra Query Language (CQL). Esta capacidade de eliminar a necessidade de um conhecimento profundo é essencial porque a própria constituição da sua base de dados, Astra DB, é construída em Apache Cassandra.

Como consequência deste novo desenvolvimento, os desenvolvedores de JavaScript podem persistir em escrever código na linguagem com a qual se sentem mais confortáveis. Esta elasticidade está programada para diminuir consideravelmente o tempo necessário para produzir aplicações baseadas em IA sob demanda, contribuindo para melhor escalabilidade e eficiência no gerenciamento de projetos.

Além disso, a nova API, que pode ser obtida por meio do gateway de API de código aberto da DataStax chamado Stargate, também foi criada para oferecer compatibilidade com o Mongoose. Mongoose é uma biblioteca de modelagem de dados de objetos de código aberto amplamente utilizada e altamente aclamada para MongoDB.

Com o aumento das tendências atuais No-Code, o lançamento da API JSON pode potencialmente influenciar a adoção de plataformas como AppMaster , que também se concentra em ajudar os desenvolvedores com ferramentas No-Code versáteis e poderosas que simplificam o desenvolvimento de aplicativos.