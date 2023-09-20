DataStax 推出新的 JSON API，旨在简化 JavaScript 开发人员的工作

DataStax在其最新版本中为无服务器、NoSQL 数据库产品开辟了新的道路，今天推出了最新的 JSON API。此版本旨在简化 JavaScript 开发人员的任务，这些开发人员致力于创建人工智能 (AI) 辅助应用程序和需要实时生成 AI 的大型语言模型 (LLM) 主导的项目。

这一发展是为了响应越来越多的人将矢量数据库作为此类举措中的宝贵资产。新引入的 JSON API 旨在以一种更加清晰和更易于管理的方式增强和促进 Astra DB 的使用，以达到上述目的。

矢量化（也称为矢量搜索）被全球各地的数据库供应商视为一项关键功能，特别是在当前生成式人工智能的传播急剧增加的情况下。矢量化的主要优势是通过其绕过数据结构化需求的激进方法，显着减少了训练人工智能模型的时间投入。这与依赖于数据结构的更传统的搜索技术不同。

本质上，向量搜索可以理解并推断查询中数据对象的强制或相关属性，从而使搜索过程更快、更高效。

然而，这个新的 JSON API 的真正影响在于，它有可能减轻精通 JavaScript 的开发人员对 Cassandra 查询语言 (CQL) 的广泛了解的传统需求。这种无需深入理解的能力至关重要，因为他们的数据库 Astra DB 的构成本身就是基于 Apache Cassandra 构建的。

由于这一新的发展，JavaScript 开发人员可以坚持用他们最熟悉的语言编写代码。这种弹性预计将大大减少生产基于人工智能的应用程序所需的时间，从而有助于提高项目管理的可扩展性和效率。

此外，可通过名为 Stargate 的 DataStax 开源 API 网关获取的新 API 也旨在提供与 Mongoose 的兼容性。 Mongoose 是一个广泛使用且备受好评的 MongoDB 开源对象数据建模库。

随着当前No-Code趋势的兴起，此次 JSON API 的推出可能会影响AppMaster等平台的采用，该平台还专注于为开发人员提供通用、强大的No-Code工具来简化应用程序开发。