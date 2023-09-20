DataStax представляет новый API JSON, призванный упростить работу разработчиков JavaScript

Задавая новый курс в области бессерверных баз данных NoSQL, DataStax сегодня представила свой новейший API-интерфейс JSON. Этот выпуск направлен на оптимизацию и упрощение задач разработчиков JavaScript, которые занимаются созданием приложений с использованием искусственного интеллекта (ИИ) и проектов на основе больших языковых моделей (LLM), требующих генеративного ИИ в реальном времени.

Это развитие является ответом на растущее использование базы данных векторов как бесценного актива в таких инициативах. Недавно представленный JSON API призван дополнить и ускорить использование Astra DB для указанных целей более понятным и управляемым способом.

Векторизация, также известная как векторный поиск, рассматривается поставщиками баз данных со всего мира как ключевая функция, особенно в нынешнем сценарии, когда распространение генеративного ИИ резко возрастает. Основным преимуществом векторизации является значительное сокращение времени, затрачиваемого на обучение моделей ИИ, благодаря радикальному подходу, минующему необходимость структурирования данных. Это противоречит более традиционным технологиям поиска, которые зависят от структуры данных.

По сути, векторный поиск позволяет понять и вывести обязательный или соответствующий атрибут объекта данных в запросе, что делает процесс поиска более быстрым и эффективным.

Однако реальный эффект от этого нового API JSON заключается в его способности облегчить традиционную необходимость для разработчиков, владеющих JavaScript, иметь обширные знания языка запросов Cassandra (CQL). Эта способность избавиться от необходимости глубокого понимания очень важна, поскольку сама структура их базы данных Astra DB построена на Apache Cassandra.

В результате этой новой разработки разработчики JavaScript могут продолжать писать код на том языке, который им наиболее удобен. Планируется, что такая эластичность значительно сократит время, необходимое для создания востребованных приложений на основе искусственного интеллекта, что будет способствовать лучшей масштабируемости и эффективности управления проектами.

Кроме того, новый API, доступный через шлюз API с открытым исходным кодом DataStax под названием Stargate, также создан для обеспечения совместимости с Mongoose. Mongoose — это широко используемая и получившая высокую оценку библиотека моделирования объектных данных с открытым исходным кодом для MongoDB.

С ростом текущих тенденций No-Code запуск JSON API потенциально может повлиять на распространение таких платформ, как AppMaster , которая также фокусируется на предоставлении разработчикам универсальных и мощных инструментов No-Code, которые упрощают разработку приложений.