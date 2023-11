DataStax wprowadza nowe API JSON, którego celem jest uproszczenie pracy programistów JavaScript

Wyznaczając nowy kurs w ofercie bezserwerowych baz danych NoSQL w swojej najnowszej wersji, DataStax zaprezentowała dziś swój najnowszy interfejs API JSON. To wydanie ma na celu usprawnienie i uproszczenie zadań programistów JavaScript, którzy są zaangażowani w tworzenie aplikacji wspomaganych sztuczną inteligencją (AI) i projektów opartych na dużych modelach językowych (LLM), które wymagają generatywnej sztucznej inteligencji w czasie rzeczywistym.

Rozwój ten jest odpowiedzią na rosnące wykorzystanie bazy danych wektorowych jako nieocenionego atutu w tego typu inicjatywach. Nowo wprowadzony interfejs API JSON ma zwiększać i katalizować wykorzystanie Astry DB do tych celów w znacznie przejrzysty i łatwiejszy w zarządzaniu sposób.

Wektoryzacja – znana również jako wyszukiwanie wektorów – jest postrzegana przez dostawców baz danych z całego świata jako kluczowa funkcja, szczególnie w obecnym scenariuszu, w którym gwałtownie rośnie rozpowszechnianie generatywnej sztucznej inteligencji. Podstawową zaletą wektoryzacji jest znaczne skrócenie czasu inwestowanego w szkolenie modeli AI dzięki radykalnemu podejściu omijającemu potrzebę strukturyzacji danych. Różni się to od bardziej konwencjonalnych technologii wyszukiwania, które opierają się na strukturze danych.

Zasadniczo wyszukiwania wektorowe umożliwiają zrozumienie i wydedukowanie obowiązkowych lub istotnych atrybutów obiektu danych objętych zapytaniem, dzięki czemu proces wyszukiwania jest szybszy i wydajniejszy.

Prawdziwym wpływem tego nowego interfejsu API JSON jest jednak jego potencjał w zakresie złagodzenia tradycyjnego wymogu posiadania przez programistów biegłych w języku JavaScript rozległej wiedzy na temat języka zapytań Cassandra (CQL). Ta zdolność do wyeliminowania potrzeby głębokiego zrozumienia jest niezbędna, ponieważ sama struktura ich bazy danych, Astra DB, jest zbudowana na Apache Cassandra.

W wyniku tego nowego rozwoju programiści JavaScript mogą nadal pisać kod w języku, z którym czują się najlepiej. Elastyczność ta ma znacznie skrócić czas wymagany do opracowania aplikacji opartych na sztucznej inteligencji, na które jest zapotrzebowanie, przyczyniając się do lepszej skalowalności i wydajności w zarządzaniu projektami.

Co więcej, nowy interfejs API, dostępny za pośrednictwem bramy API typu open source firmy DataStax o nazwie Stargate, został również opracowany w celu zapewnienia zgodności z Mongoose. Mongoose to powszechnie używana i ciesząca się dużym uznaniem biblioteka do modelowania danych obiektowych typu open source dla MongoDB.

Wraz ze wzrostem obecnych trendów No-Code wprowadzenie interfejsu API JSON może potencjalnie wpłynąć na wykorzystanie platform takich jak AppMaster , które również skupiają się na pomaganiu programistom za pomocą wszechstronnych, wydajnych narzędzi No-Code, które upraszczają tworzenie aplikacji.