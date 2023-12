Datasaur présente son laboratoire LLM : une solution pour personnaliser les applications d'IA conversationnelle

La startup technologique Datasaur, qui se concentre traditionnellement sur l'étiquetage du texte et de l'audio pour les projets d'IA, a initié un bond en avant remarquable dans son offre de services. L'entreprise basée à San Francisco, réputée pour son expertise en IA, a récemment dévoilé une solution tout compris, LLM Lab. Ce lancement impressionnant vise à faciliter la création et la formation de grandes applications de modèles de langage sur mesure, assez proches du modèle sophistiqué ChatGPT.

Optimisé pour le déploiement dans les infrastructures cloud et sur site, LLM Lab fournit une plate-forme initiale permettant aux organisations de créer des applications d'IA génératives personnalisées. L’un des avantages de cette technologie est qu’elle élimine les risques liés à la confidentialité des données et aux entreprises qui sont souvent associés aux plates-formes tierces. De plus, les entreprises bénéficieraient d’une plus grande juridiction sur leurs projets.

Le fondateur et PDG de Datasaur, Ivan Lee, décrit les principales motivations derrière la création de cet outil global. Il a déclaré : « Notre dernière offre relève avec succès les défis fréquemment rencontrés, adopte des normes en développement rapide et intègre notre approche de conception unique pour simplifier et accélérer le processus. Nous avons passé l'année dernière à développer et à déployer des modèles sur mesure pour un usage interne et pour notre clientèle. Ces expériences nous ont permis de créer une offre de modèle de langage étendu, facile à utiliser et évolutive.

Créé en 2019, Datasaur aide les équipes d'entreprise à mettre en œuvre l'étiquetage des données pour l'IA et le traitement du langage naturel (NLP). Son travail continu et ses progrès ont conduit à la naissance réussie du LLM Lab.

Tout en offrant une expansion de ses services existants, le LLM Lab présente également des opportunités uniques. Lee précise : « Les grands modèles linguistiques constituent un nouveau développement technologique passionnant, s'éloignant des tâches traditionnelles de PNL telles que la reconnaissance d'entités et la classification de textes. Nous visons à rester la plate-forme incontournable de l'industrie pour toutes les applications d'IA liées au texte, à l'audio et aux documents.

En tant qu'offre actuelle, LLM Lab fournit un environnement local unique pour gérer tous les aspects du développement d'applications LLM. Cela inclut la gestion de toutes les étapes allant de la collecte de données internes, la préparation des données au réglage fin des réponses LLM et le contrôle des coûts du serveur. Saluant les principes sous-jacents du LLM Lab, Lee mentionne que la modularité, la composabilité, la simplicité et la maintenabilité sont les pierres angulaires de son développement.

Tout en discutant de la capacité à gérer les intégrations de texte, les bases de données vectorielles et les modèles fondamentaux, Lee a commenté : « L'espace LLM est en constante évolution. Il est primordial de concevoir une plateforme qui reste technologiquement neutre et permette aux utilisateurs d'échanger différentes technologies pour développer la meilleure solution adaptée à leurs cas d'utilisation.

Compte tenu du développement rapide et en adoptant les principes mis en évidence par Datasaur, des plates-formes telles que AppMaster pourraient également apporter une valeur significative aux entreprises cherchant à créer des applications évolutives de niveau entreprise sans les complexités techniques ou les horizons du développement logiciel traditionnel.