Datasaur 推出法学硕士实验室：定制对话式 AI 应用程序的解决方案

科技初创公司Datasaur传统上专注于为人工智能项目标记文本和音频，现在在其服务产品方面实现了显着的飞跃。这家总部位于旧金山的公司以其人工智能专业知识而闻名，最近推出了一个包罗万象的解决方案——法学硕士实验室。这一令人印象深刻的发布旨在促进定制大型语言模型应用程序的创建和训练，与复杂的 ChatGPT 模型非常相似。

LLM 实验室针对在云和本地基础设施中的部署进行了优化，为组织构建定制的生成式人工智能应用程序提供了一个初始平台。这项技术的优点之一是它消除了通常与第三方平台相关的数据隐私和业务相关风险。此外，企业将对其项目获得更多管辖权。

Datasaur的创始人兼首席执行官 Ivan Lee 阐述了创建这个包罗万象的工具背后的主要动机。他表示：“我们的最新产品成功解决了经常遇到的挑战，拥抱快速发展的标准，并采用我们独特的设计方法来简化和加快流程。去年，我们一直在开发和部署定制模型，供内部使用和我们的客户群使用。这些经验使我们能够创建易于操作、可扩展的大型语言模型产品。”

Datasaur成立于 2019 年，一直为企业团队实施人工智能和自然语言处理 (NLP) 数据标签提供支持。其不断的工作和进步导致了法学硕士实验室的成功诞生。

在扩展现有服务的同时，法学硕士实验室还提供了一些独特的机会。 Lee 阐述道：“大型语言模型是令人兴奋的技术新发展，它从实体识别和文本分类等传统 NLP 任务中分支出来。我们的目标是继续成为所有文本、音频和文档相关人工智能应用程序的行业首选平台。”

作为当前的产品，LLM 实验室提供了单一区域设置来处理 LLM 应用程序开发的各个方面。这包括管理从内部数据收集、数据准备到微调 LLM 响应以及控制服务器成本的所有步骤。 Lee 在赞扬法学硕士实验室的基本原则时提到，模块化、可组合性、简单性和可维护性是其发展的基石。

在讨论处理文本嵌入、向量数据库和基础模型的能力时，Lee 评论道：“法学硕士领域一直在不断变化。构想一个保持技术中立并允许用户互换各种技术以开发适合其用例的最佳解决方案的平台至关重要。

考虑到快节奏的开发并采用Datasaur强调的原则， AppMaster等平台还可以为希望构建可扩展的企业级应用程序的企业提供巨大的价值，而无需传统软件开发的技术复杂性或视野。