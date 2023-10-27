Datasaur Yüksek Lisans Laboratuvarını Tanıtıyor: Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka Uygulamalarını Özelleştirmeye Yönelik Bir Çözüm

Geleneksel olarak yapay zeka projeleri için metin ve ses etiketlemeye odaklanan teknoloji girişimi Datasaur, hizmet teklifinde dikkate değer bir ilerleme başlattı. Yapay zeka uzmanlığıyla tanınan San Francisco merkezli şirket, yakın zamanda her şey dahil bir çözüm olan LLM Lab'ı tanıttı. Bu etkileyici lansman, gelişmiş ChatGPT modeline oldukça benzeyen, kişiye özel büyük dil modeli uygulamalarının oluşturulmasını ve eğitilmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Hem bulut hem de şirket içi altyapılarda dağıtım için optimize edilen LLM Lab, kuruluşların özelleştirilmiş üretken yapay zeka uygulamaları oluşturması için bir başlangıç ​​platformu sağlar. Bu teknolojinin bir avantajı, genellikle üçüncü taraf platformlarla ilişkilendirilen veri gizliliğini ve işle ilgili riskleri ortadan kaldırmasıdır. Ayrıca işletmeler projeleri üzerinde daha fazla yetkiye sahip olacak.

Datasaur kurucusu ve CEO'su Ivan Lee, bu her şeyi kapsayan aracın yaratılmasının ardındaki temel nedenleri anlatıyor. Şunları belirtti: 'En son teklifimiz sık karşılaşılan zorlukların üstesinden başarılı bir şekilde geliyor, hızla gelişen standartları benimsiyor ve süreci basitleştirip hızlandırmak için benzersiz tasarım yaklaşımımızı içeriyor. Geçtiğimiz yılı şirket içi kullanım ve müşteri tabanımız için özel modeller geliştirip dağıtarak geçirdik. Bu deneyimler, kullanımı kolay, ölçeklenebilir bir Büyük Dil Modeli teklifi oluşturmamıza olanak sağladı.'

2019 yılında kurulan Datasaur, yapay zeka ve Doğal Dil İşleme (NLP) için veri etiketlemenin uygulanmasında kurumsal ekiplere destekleyici bir yardım olmuştur. Sürekli çalışması ve ilerlemesi, LLM Laboratuvarının başarılı bir şekilde doğmasına yol açmıştır.

LLM Lab, mevcut hizmetlerinin genişletilmesini sunarken aynı zamanda bazı benzersiz fırsatlar da sunuyor. Lee şöyle açıklıyor: 'Büyük Dil Modelleri, varlık tanıma ve metin sınıflandırma gibi geleneksel NLP görevlerinden ayrılan, teknolojide heyecan verici yeni bir gelişmedir. Tüm metin, ses ve belgeyle ilgili yapay zeka uygulamaları için sektörün tercih edilen platformu olmayı hedefliyoruz.'

Mevcut bir teklif olarak LLM Lab, LLM uygulama geliştirmenin her yönünü ele almak için tek bir yerel ayar sağlar. Bu, dahili veri toplama, veri hazırlama, LLM yanıtlarına ince ayar yapma ve sunucu maliyetlerini kontrol etmeye kadar tüm adımları yönetmeyi içerir. Yüksek Lisans Laboratuvarı'nın temel ilkelerini öven Lee, modülerliğin, şekillendirilebilirliğin, basitliğin ve sürdürülebilirliğin gelişiminin temel taşları olduğunu belirtiyor.

Metin yerleştirmeleri, vektör veritabanlarını ve temel modelleri yönetme yeteneğini tartışırken Lee şu yorumu yaptı: 'LLM alanı sürekli bir değişim halindedir. Teknolojik olarak tarafsız kalan ve kullanıcıların kendi kullanım durumlarına uygun en iyi çözümü geliştirmek için çeşitli teknolojileri değiştirmelerine olanak tanıyan bir platform tasarlamak çok önemlidir.'

Hızlı gelişime bakıldığında ve Datasaur tarafından vurgulanan ilkeleri benimseyen AppMaster gibi platformlar, geleneksel yazılım geliştirmenin teknik karmaşıklıkları veya ufukları olmadan ölçeklenebilir, kurumsal düzeyde uygulamalar oluşturmak isteyen işletmelere de önemli değer sağlayabilir.