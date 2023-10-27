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Datasaur представляет свою лабораторию LLM: решение для настройки приложений диалогового искусственного интеллекта

27, окт. 2023
Datasaur представляет свою лабораторию LLM: решение для настройки приложений диалогового искусственного интеллекта

Технический стартап Datasaur, традиционно специализирующийся на маркировке текста и аудио для проектов искусственного интеллекта, совершил значительный шаг вперед в предложении своих услуг. Компания из Сан-Франциско, известная своим опытом в области искусственного интеллекта, недавно представила комплексное решение LLM Lab. Этот впечатляющий запуск призван облегчить создание и обучение индивидуальных приложений с большой языковой моделью, очень похожих на сложную модель ChatGPT.

LLM Lab, оптимизированная для развертывания как в облачной, так и в локальной инфраструктуре, предоставляет организациям начальную платформу для создания индивидуальных генеративных приложений искусственного интеллекта. Одним из преимуществ этой технологии является то, что она сводит на нет конфиденциальность данных и риски, связанные с бизнесом, которые часто связаны со сторонними платформами. Кроме того, предприятия получат больше юрисдикции над своими проектами.

Основатель и генеральный директор Datasaur Иван Ли обрисовывает основные мотивы создания этого всеобъемлющего инструмента. Он заявил: «Наше последнее предложение успешно решает часто встречающиеся проблемы, учитывает быстро развивающиеся стандарты и включает в себя наш уникальный подход к проектированию, упрощающий и ускоряющий процесс. Последний год мы потратили на разработку и внедрение индивидуальных моделей для внутреннего использования и для нашей клиентской базы. Этот опыт позволил нам создать простую в использовании и масштабируемую модель большого языка».

Основанная в 2019 году, Datasaur помогает корпоративным командам внедрять маркировку данных для искусственного интеллекта и обработки естественного языка (NLP). Его постоянная работа и развитие привели к успешному рождению лаборатории LLM.

Предлагая расширение существующих услуг, LLM Lab также предоставляет некоторые уникальные возможности. Ли уточняет: «Большие языковые модели — это захватывающая новая разработка в технологии, основанная на традиционных задачах НЛП, таких как распознавание сущностей и классификация текста. Мы стремимся оставаться ведущей в отрасли платформой для всех приложений искусственного интеллекта, связанных с текстом, аудио и документами».

В качестве текущего предложения LLM Lab предоставляет единый языковой стандарт для управления всеми аспектами разработки приложений LLM. Это включает в себя управление всеми этапами — от внутреннего сбора данных, подготовки данных до точной настройки ответов LLM и контроля затрат на сервер. Высоко оценивая основополагающие принципы LLM Lab, Ли отмечает, что модульность, компонуемость, простота и удобство обслуживания являются краеугольными камнями ее разработки.

Обсуждая возможности обработки встраивания текста, векторных баз данных и фундаментальных моделей, Ли прокомментировал: «Пространство LLM находится в постоянном изменении. Крайне важно создать платформу, которая останется технологически нейтральной и позволит пользователям обмениваться различными технологиями для разработки лучшего решения, соответствующего их сценариям использования».

Учитывая быстрое развитие и принципы, изложенные Datasaur, такие платформы, как AppMaster, могут также принести значительную пользу компаниям, стремящимся создавать масштабируемые приложения корпоративного уровня без технических сложностей или горизонтов традиционной разработки программного обеспечения.

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