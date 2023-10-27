تقدم Datasaur مختبر LLM الخاص بها: حل لتخصيص تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمحادثة

بدأت شركة Datasaur الناشئة في مجال التكنولوجيا، مع التركيز التقليدي على تصنيف النصوص والصوت لمشاريع الذكاء الاصطناعي، قفزة ملحوظة إلى الأمام في تقديم خدماتها. كشفت الشركة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو، والتي تشتهر بخبرتها في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤخرًا عن حل شامل، LLM Lab. يهدف هذا الإطلاق المثير للإعجاب إلى تسهيل إنشاء وتدريب تطبيقات نماذج لغوية كبيرة مصممة خصيصًا، تشبه تمامًا نموذج ChatGPT المتطور.

تم تحسين LLM Lab للنشر في كل من البنية التحتية السحابية والمحلية، ويوفر منصة أولية للمؤسسات لإنشاء تطبيقات ذكاء اصطناعي توليدية مخصصة. إحدى مزايا هذه التقنية هي أنها تلغي خصوصية البيانات والمخاطر المتعلقة بالأعمال والتي غالبًا ما ترتبط بمنصات الطرف الثالث. وبالإضافة إلى ذلك، ستحصل الشركات على صلاحيات أكبر على مشاريعها.

يوضح المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Datasaur ، إيفان لي، الدوافع الأساسية وراء إنشاء هذه الأداة الشاملة. وقال: "إن أحدث عروضنا تعالج بنجاح التحديات التي نواجهها بشكل متكرر، وتحتضن المعايير سريعة التطور، وتتضمن نهج التصميم الفريد الخاص بنا لتبسيط العملية وتسريعها. لقد أمضينا العام الماضي في تطوير ونشر نماذج مخصصة للاستخدام الداخلي ولقاعدة عملائنا. أتاحت لنا هذه التجارب إنشاء عرض نموذج لغة كبير سهل التشغيل وقابل للتطوير.'

تأسست Datasaur في عام 2019، وكانت بمثابة أداة مساعدة داعمة لفرق المؤسسة في تنفيذ تصنيف البيانات للذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP). أدى عملها المستمر وتقدمها إلى ولادة LLM Lab بنجاح.

بينما يقدم مختبر LLM توسيعًا لخدماته الحالية، فإنه يقدم أيضًا بعض الفرص الفريدة. يوضح لي أن "نماذج اللغات الكبيرة هي تطور جديد ومثير في مجال التكنولوجيا، يتفرع من مهام البرمجة اللغوية العصبية التقليدية مثل التعرف على الكيانات وتصنيف النص." نحن نهدف إلى أن نظل منصة الصناعة لجميع تطبيقات الذكاء الاصطناعي النصية والصوتية والمستندات ذات الصلة.

كعرض حالي، يوفر LLM Lab لغة واحدة للتعامل مع كل جانب من جوانب تطوير تطبيقات LLM. يتضمن ذلك إدارة جميع الخطوات بدءًا من جمع البيانات الداخلية وإعداد البيانات وضبط استجابات LLM والتحكم في تكاليف الخادم. مشيدا بالمبادئ الأساسية لمختبر LLM، ذكر لي أن النمطية، والقابلية للتركيب، والبساطة، وقابلية الصيانة هي حجر الزاوية في تطويره.

أثناء مناقشة القدرة على التعامل مع تضمينات النص وقواعد البيانات المتجهة والنماذج الأساسية، علق لي قائلاً: "إن مساحة LLM في حالة تغير مستمر." من الأهمية بمكان تصور منصة تظل محايدة من الناحية التكنولوجية وتسمح للمستخدمين بتبادل التقنيات المختلفة لتطوير أفضل الحلول التي تناسب حالات الاستخدام الخاصة بهم.

بالنظر إلى التطور السريع واحتضان المبادئ التي أبرزتها Datasaur ، يمكن لمنصات مثل AppMaster أيضًا أن توفر قيمة كبيرة للشركات التي تتطلع إلى إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير على مستوى المؤسسات دون التعقيدات التقنية أو آفاق تطوير البرامج التقليدية.