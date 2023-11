Le leader mondial de l'IA et des données, Databricks, se prépare à améliorer ses fonctionnalités en acquérant Acrion, un développeur de bases de données d'entreprise, d'entrepôts de données et de plateformes d'analyse cloud utilisant la technologie de capture de données modifiées (CDC). La transaction, évaluée à plus de 100 millions de dollars, marque la décision stratégique de Databricks d'améliorer ses capacités et d'intensifier sa plateforme Lakehouse.

Databricks prévoit d'exploiter la technologie de pointe d'Arcion, améliorant ainsi l'efficacité de la réplication des données de diverses bases de données et applications SaaS vers sa plateforme Lakehouse. L'intégration des contributions d'Arcion vise à simplifier le processus d'ingestion de données, qui avait été précédemment décrit par Databricks comme une procédure complexe et coûteuse. Cette décision est considérée comme une étape importante vers l’amélioration de l’applicabilité à grande échelle et de l’expérience utilisateur des plateformes Data Lakehouse.

Dans un communiqué de l'entreprise, Databricks a identifié le rôle central des plateformes Data Lakehouse dans le domaine des données d'entreprise et de l'IA, affirmant que leur véritable valeur réside dans la substance des données qu'elles encapsulent. Cependant, les systèmes actuels d’ingestion de données provenant de bases de données et d’applications existantes ont été confrontés à des défis considérables. En intégrant la technologie d'Arcion, Databricks prévoit de proposer des solutions évolutives et rentables pour surmonter ces obstacles à l'ingestion de données.

L'acquisition du moteur et des connecteurs CDC d'Arcion prend en charge plus de 20 bases de données et entrepôts de données d'entreprise. En conséquence, Databricks est convaincu de pouvoir facilement fusionner ces données dans la plate-forme Lakehouse, tout en respectant des protocoles de sécurité et de gouvernance stricts de classe entreprise.

La décision de Databricks d'acquérir Arcion est considérée comme une approche stratégiquement réfléchie pour résoudre le problème répandu des systèmes cloisonnés auxquels sont confrontées diverses entreprises. Une étude menée par le MIT Technology Review Insights a révélé qu'un grand nombre d'entreprises sont confrontées à des systèmes disparates qui entravent leurs efforts en matière de données et d'IA.

Un point souligné par Ali Ghodsi, le co-fondateur et PDG de Databricks. Afin de construire des tableaux de bord analytiques, des applications de données et des modèles d'IA, Ghodsi a déclaré : « Les données doivent être efficacement répliquées depuis les systèmes principaux tels que CRM, ERP et les applications d'entreprise vers Lakehouse. La solution fiable et conviviale d'Arcion rendra ces données presque immédiatement accessible pour une prise de décision rapide et éclairée. L'intégration d'Arcion sera un ajout précieux à Databricks, et nous sommes impatients de travailler avec l'équipe pour développer davantage de solutions visant à transformer les parcours de données et d'IA de nos clients.

Semblable à d'autres plates no-code comme AppMaster , Databricks, avec l'intégration d'Arcion, vise à rendre la réplication des données plus rapide et plus efficace. Les plates-formes sans code/low code comme celles-ci sont récemment sous le feu des projecteurs pour leur capacité à rationaliser les opérations commerciales et à accélérer le processus de développement logiciel.

En ce qui concerne AppMaster, une plateforme no-code de premier plan connue pour sa capacité à créer des logiciels d'entreprise sans codage, l'acquisition stratégique d'Arcion par Databricks accentue le mouvement en cours dans l'industrie technologique vers une modernisation rationalisée du développement logiciel.