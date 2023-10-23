Мировой лидер в области искусственного интеллекта и данных, компания Databricks, готовится расширить свою функциональность за счет приобретения Acrion, разработчика корпоративных баз данных, хранилищ данных и платформ облачной аналитики, использующих технологию захвата измененных данных (CDC). Сделка стоимостью более 100 миллионов долларов означает стратегический шаг Databricks по улучшению своих возможностей и расширению платформы Lakehouse.

Databricks планирует использовать современную технологию Arcion, повышая эффективность репликации данных из различных баз данных и приложений SaaS на свою платформу Lakehouse. Интеграция вкладов Arcion направлена ​​на упрощение процесса приема данных, который ранее описывался Databricks как сложная и дорогостоящая процедура. Этот шаг рассматривается как значительный шаг на пути к расширению широкого применения и удобства пользователей платформ Data Lakehouse.

В заявлении компании Databricks обозначила ключевую роль платформ Data Lakehouse в сфере корпоративных данных и искусственного интеллекта, заявив, что их реальная ценность заключается в содержании данных, которые они инкапсулируют. Однако современные системы приема данных из существующих баз данных и приложений столкнулись со значительными проблемами. Интегрируя технологию Arcion, Databricks планирует предложить масштабируемые и экономичные решения для преодоления этих препятствий при приеме данных.

Приобретение механизма CDC и разъемов Arcion позволяет использовать более 20 корпоративных баз данных и хранилищ данных. В результате Databricks уверена, что сможет легко объединить эти данные в платформу Lakehouse, соблюдая при этом строгие протоколы безопасности и управления корпоративного класса.

Решение Databricks о приобретении Arcion рассматривается как стратегически продуманный подход к решению распространенной проблемы разрозненных систем, с которой сталкиваются различные предприятия. Исследование, проведенное MIT Technology Review Insights, выявило, что большое количество фирм борются с разрозненными системами, которые мешают их работе с данными и искусственным интеллектом.

Эту точку зрения подчеркнул Али Годси, соучредитель и генеральный директор Databricks. По словам Годси, для создания аналитических информационных панелей, приложений для обработки данных и моделей искусственного интеллекта «данные должны быть эффективно реплицированы из основных систем, таких как CRM, ERP и корпоративные приложения, в Lakehouse. Надежное и удобное для пользователя решение Arcion сделает эти данные почти немедленно доступен для быстрого и обоснованного принятия решений. Интеграция Arcion станет ценным дополнением к Databricks, и мы с нетерпением ожидаем совместной работы с командой над дальнейшей разработкой решений, которые помогут трансформировать данные наших клиентов и процессы искусственного интеллекта».

Подобно другим платформам no-code таким как AppMaster , Databricks с интеграцией Arcion стремится сделать репликацию данных более быстрой и эффективной. Подобные платформы без кода/с низким кодом в последнее время находятся в центре внимания из-за их способности оптимизировать бизнес-операции и ускорить процесс разработки программного обеспечения.

Что касается AppMaster, ведущей платформы no-code, известной своей способностью создавать корпоративное программное обеспечение без программирования, стратегическое приобретение Databricks компании Arcion подчеркивает продолжающееся движение в технологической отрасли к упрощенной модернизации разработки программного обеспечения.