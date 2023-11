Światowy lider w dziedzinie sztucznej inteligencji i danych, Databricks, przygotowuje się do ulepszenia swojej funkcjonalności poprzez przejęcie firmy Acrion, twórcy korporacyjnych baz danych, hurtowni danych i platform analitycznych w chmurze wykorzystujących technologię przechwytywania danych zmian (CDC). Transakcja o wartości przekraczającej 100 milionów dolarów oznacza strategiczne posunięcie firmy Databricks mające na celu poprawę jej możliwości i udoskonalenie platformy Lakehouse.

Databricks planuje wykorzystać najnowocześniejszą technologię Arcion, zwiększając efektywność replikacji danych z różnych baz danych i aplikacji SaaS na platformę Lakehouse. Integracja wkładu Arcion ma na celu uproszczenie procesu pozyskiwania danych, który Databricks wcześniej opisał jako procedurę złożoną i kosztowną. Posunięcie to jest postrzegane jako znaczący krok w kierunku poprawy szerokiego zastosowania i komfortu użytkowania platform Data Lakehouse.

W oświadczeniu firmy Databricks określiło kluczową rolę platform Data Lakehouse w obszarze danych korporacyjnych i sztucznej inteligencji, stwierdzając, że ich prawdziwa wartość leży w treści danych, które zawierają. Jednak obecne systemy pozyskiwania danych z istniejących baz danych i aplikacji stoją przed poważnymi wyzwaniami. Integrując technologię Arcion, Databricks przewiduje oferowanie skalowalnych i opłacalnych rozwiązań pozwalających pokonać przeszkody związane z pozyskiwaniem danych.

Nabycie silnika CDC i konektorów firmy Arcion umożliwi obsługę ponad 20 korporacyjnych baz danych i hurtowni danych. W rezultacie firma Databricks ma pewność, że może łatwo połączyć te dane z platformą Lakehouse, zachowując przy tym rygorystyczne protokoły bezpieczeństwa i zarządzania klasy korporacyjnej.

Decyzja Databricks o przejęciu Arcion jest postrzegana jako strategicznie przemyślane podejście do rozwiązania powszechnego problemu izolowanych systemów, z którym borykają się różne firmy. Badanie przeprowadzone przez MIT Technology Review Insights ujawniło, że wiele firm boryka się z odmiennymi systemami, które utrudniają ich wykorzystanie danych i sztuczną inteligencję.

Fakt ten podkreślił Ali Ghodsi, współzałożyciel i dyrektor generalny Databricks. Aby móc konstruować analityczne pulpity nawigacyjne, aplikacje do przetwarzania danych i modele sztucznej inteligencji, Ghodsi powiedział: „Dane muszą być skutecznie replikowane z systemów podstawowych, takich jak CRM, ERP i aplikacje korporacyjne, do Lakehouse. Niezawodne i przyjazne dla użytkownika rozwiązanie Arcion sprawi, że te dane będą prawie natychmiast dostępny, aby umożliwić szybkie i oparte na informacjach podejmowanie decyzji. Integracja Arcion będzie cennym dodatkiem do Databricks i nie możemy się doczekać współpracy z zespołem przy dalszym opracowywaniu rozwiązań, które pomogą przekształcić podróże naszych klientów w zakresie danych i sztucznej inteligencji.

Podobnie jak inne platformy no-code takie jak AppMaster , Databricks, wraz z integracją Arcion, ma na celu przyspieszenie i zwiększenie wydajności replikacji danych. Takie platformy bez kodu/o niskiej zawartości kodu znalazły się ostatnio w centrum uwagi ze względu na ich zdolność do usprawniania operacji biznesowych i przyspieszania procesu tworzenia oprogramowania.

W odniesieniu do AppMaster, wiodącej platformy no-code, znanej z możliwości tworzenia oprogramowania dla przedsiębiorstw bez kodowania, strategiczne przejęcie Arcion przez Databricks podkreśla ciągły ruch w branży technologicznej w kierunku usprawnionej modernizacji tworzenia oprogramowania.