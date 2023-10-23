Yapay zeka ve veri alanında küresel lider olan Databricks, kurumsal veritabanları, veri ambarları ve değişim verileri yakalama (CDC) teknolojisini kullanan bulut analiz platformları geliştiricisi Acrion'u satın alarak işlevselliğini geliştirmeye hazırlanıyor. Değeri 100 milyon doları aşan bu işlem, Databricks'in yeteneklerini geliştirmeye ve Lakehouse Platformunu güçlendirmeye yönelik stratejik hamlesine işaret ediyor.

Databricks, Arcion'un en son teknolojisinden yararlanarak çeşitli veritabanlarından ve SaaS uygulamalarından Lakehouse Platformuna veri kopyalama verimliliğini artırmayı planlıyor. Arcion'un katkılarının entegrasyonu, Databricks tarafından daha önce karmaşık ve maliyetli bir prosedür olarak tanımlanan veri alma sürecini basitleştirmeyi amaçlıyor. Bu hamle, Data Lakehouse Platformlarının geniş tabanlı uygulanabilirliğini ve kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.

Databricks, şirket açıklamasında Data Lakehouse Platformlarının kurumsal veriler ve yapay zeka alanındaki önemli rolünü tanımlayarak, gerçek değerlerinin içerdikleri verilerin özünde yattığını belirtti. Ancak mevcut veritabanlarından ve uygulamalardan veri alımına yönelik mevcut sistemler önemli zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Databricks, Arcion'un teknolojisini entegre ederek bu veri alımı engellerinin üstesinden gelmek için ölçeklenebilir, uygun maliyetli çözümler sunmayı öngörüyor.

Arcion'un CDC motoru ve konnektörlerinin satın alınması, 20'den fazla kurumsal veri tabanını ve veri ambarını barındıracak. Sonuç olarak Databricks, sıkı kurumsal sınıf güvenlik ve yönetişim protokollerini korurken bu verileri Lakehouse Platformunda kolayca birleştirebileceğinden emin.

Databricks'in Arcion'u satın alma hamlesi, çeşitli işletmelerin karşılaştığı yaygın silolanmış sistem sorununu çözmeye yönelik stratejik olarak düşünülmüş bir yaklaşım olarak görülüyor. MIT Technology Review Insights tarafından yürütülen bir araştırma, çok sayıda firmanın verilerini ve yapay zeka çalışmalarını engelleyen farklı sistemlerle mücadele ettiğini ortaya çıkardı.

Databricks'in kurucu ortağı ve CEO'su Ali Ghodsi'nin vurguladığı bir nokta. Ghodsi, analitik kontrol panelleri, veri uygulamaları ve yapay zeka modelleri oluşturmak için şunları söyledi: "Verilerin, CRM, ERP ve kurumsal uygulamalar gibi birincil sistemlerden Lakehouse'a verimli bir şekilde kopyalanması gerekir. Arcion'un güvenilir ve kullanıcı dostu çözümü, bu verileri neredeyse hızlı ve bilgili karar alma için anında erişilebilir. Arcion'un entegrasyonu Databricks'e değerli bir katkı olacak ve müşterilerimizin verilerini ve yapay zeka yolculuklarını dönüştürmeye yardımcı olacak çözümleri daha da geliştirmek için ekiple birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

AppMaster gibi diğer no-code platformlara benzer şekilde Databricks, Arcion entegrasyonuyla veri çoğaltmayı daha hızlı ve verimli hale getirmeyi hedefliyor. Bunun gibi kodsuz/düşük kodlu platformlar, iş operasyonlarını kolaylaştırma ve yazılım geliştirme sürecini hızlandırma yetenekleri nedeniyle son zamanlarda ön plana çıkıyor.

Kodlama gerektirmeden kurumsal yazılım oluşturma yeteneğiyle bilinen önde gelen no-code platform AppMaster ile ilgili olarak Databricks'in Arcion'u stratejik olarak satın alması, teknoloji endüstrisinde yazılım geliştirmenin modernleştirilmesine yönelik devam eden hareketi vurguluyor.