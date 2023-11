Líder global em IA e dados, Databricks, está se preparando para aprimorar sua funcionalidade adquirindo a Acrion, desenvolvedora de bancos de dados corporativos, data warehouses e plataformas de análise em nuvem que empregam tecnologia de captura de dados de alteração (CDC). A transação, avaliada em mais de US$ 100 milhões, significa o movimento estratégico da Databricks para melhorar suas capacidades e intensificar sua plataforma Lakehouse.

A Databricks planeja aproveitar a tecnologia de ponta da Arcion, aumentando a eficiência na replicação de dados de vários bancos de dados e aplicativos SaaS em sua plataforma Lakehouse. A integração das contribuições da Arcion visa simplificar o processo de ingestão de dados, que havia sido descrito anteriormente pela Databricks como um procedimento complexo e dispendioso. A mudança é vista como um passo significativo para melhorar a aplicabilidade ampla e a experiência do usuário das plataformas Data Lakehouse.

Num comunicado da empresa, a Databricks identificou o papel fundamental das plataformas Data Lakehouse no domínio dos dados empresariais e da IA, afirmando que o seu valor real reside na substância dos dados que encapsulam. No entanto, os sistemas atuais de ingestão de dados de bases de dados e aplicações existentes têm enfrentado desafios consideráveis. Ao integrar a tecnologia da Arcion, a Databricks prevê oferecer soluções escaláveis ​​e econômicas para superar esses obstáculos de ingestão de dados.

A aquisição do mecanismo e dos conectores CDC da Arcion acomoda mais de 20 bancos de dados corporativos e data warehouses. Como resultado, a Databricks está confiante de que pode facilmente agregar esses dados na plataforma Lakehouse, ao mesmo tempo em que mantém rigorosos protocolos de segurança e governança de classe empresarial.

A decisão da Databricks de adquirir a Arcion é vista como uma abordagem estrategicamente pensada para resolver o problema predominante de sistemas isolados enfrentado por várias empresas. Um estudo conduzido pelo MIT Technology Review Insights revelou que um grande número de empresas luta com sistemas díspares que impedem os seus dados e esforços de IA.

Um ponto enfatizado por Ali Ghodsi, cofundador e CEO da Databricks. Para construir painéis analíticos, aplicativos de dados e modelos de IA, Ghodsi disse : "Os dados devem ser replicados com eficiência de sistemas primários como CRM, ERP e aplicativos empresariais para o Lakehouse. A solução confiável e fácil de usar da Arcion tornará esses dados quase imediatamente acessível para tomadas de decisão rápidas e bem informadas. A integração do Arcion será uma adição valiosa ao Databricks, e estamos ansiosos para trabalhar com a equipe para desenvolver ainda mais soluções para ajudar a transformar os dados e as jornadas de IA de nossos clientes."

Semelhante a outras plataformas no-code como AppMaster , Databricks, com a integração do Arcion, visa tornar a replicação de dados mais rápida e eficiente. Plataformas sem código/low code como essas estão em destaque recentemente por sua capacidade de agilizar as operações de negócios e acelerar o processo de desenvolvimento de software.

Em relação ao AppMaster, uma plataforma no-code líder conhecida por sua capacidade de construir software empresarial sem codificação, a aquisição estratégica da Arcion pela Databricks acentua o movimento contínuo na indústria de tecnologia em direção à modernização simplificada do desenvolvimento de software.