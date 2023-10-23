人工智能和数据领域的全球领导者 Databricks 正准备通过收购 Acrion 来增强其功能。Acrion 是一家采用变更数据捕获 (CDC) 技术的企业数据库、数据仓库和云分析平台开发商。此次交易价值超过 1 亿美元，标志着 Databricks 旨在提高其能力并加强其 Lakehouse 平台的战略举措。

Databricks 计划利用 Arcion 的最先进技术，提高从各种数据库和 SaaS 应用程序到 Lakehouse 平台的数据复制效率。 Arcion 贡献的集成旨在简化数据摄取过程，Databricks 之前将其描述为复杂且成本高昂的过程。此举被视为增强 Data Lakehouse 平台广泛适用性和用户体验的重要一步。

Databricks 在一份公司声明中指出了 Data Lakehouse 平台在企业数据和人工智能领域的关键作用，并指出其真正价值在于其封装的数据实质。然而，当前从现有数据库和应用程序获取数据的系统面临着相当大的挑战。通过集成 Arcion 的技术，Databricks 预计提供可扩展、经济高效的解决方案来克服这些数据摄取障碍。

收购 Arcion 的 CDC 引擎和连接器可容纳 20 多个企业数据库和数据仓库。因此，Databricks 有信心能够轻松地将这些数据合并到 Lakehouse 平台中，同时坚持严格的企业级安全和治理协议。

Databricks 收购 Arcion 的举动被视为一种经过深思熟虑的战略方法，旨在解决各种企业面临的孤立系统的普遍问题。麻省理工学院技术评论洞察进行的一项研究显示，许多公司都在与阻碍其数据和人工智能工作的不同系统作斗争。

Databricks 联合创始人兼首席执行官 Ali Ghodsi 强调了这一点。 Ghodsi 表示，为了构建分析仪表板、数据应用程序和人工智能模型，“数据必须从 CRM、ERP 和企业应用程序等主要系统有效地复制到 Lakehouse。Arcion 可靠且用户友好的解决方案将使这些数据几乎”

与AppMaster等其他no-code平台类似，Databricks 与 Arcion 的集成旨在使数据复制更快、更高效。此类无代码/低代码平台最近因其简化业务运营和加快软件开发流程的能力而受到关注。

AppMaster是一家领先的no-code平台，以其无需编码即可构建企业软件的能力而闻名，Databricks 对 Arcion 的战略收购凸显了科技行业正在朝着简化软件开发现代化的方向发展。