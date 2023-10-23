تستعد شركة Databricks، الرائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات، لتعزيز وظائفها من خلال الاستحواذ على شركة Acrion، وهي شركة مطورة لقواعد بيانات المؤسسات ومستودعات البيانات ومنصات التحليلات السحابية التي تستخدم تقنية التقاط بيانات التغيير (CDC). وتدل هذه الصفقة، التي تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار أمريكي، على التحرك الاستراتيجي لشركة Databricks لتحسين قدراتها وتعزيز منصة Lakehouse الخاصة بها.

وتخطط Databricks للاستفادة من أحدث تقنيات Arcion، مما يعزز كفاءة نسخ البيانات من قواعد البيانات المختلفة وتطبيقات SaaS في منصة Lakehouse الخاصة بها. يهدف تكامل مساهمات Arcion إلى تبسيط عملية استيعاب البيانات، والتي سبق أن وصفتها Databricks بأنها إجراء معقد ومكلف. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها خطوة مهمة نحو تعزيز قابلية التطبيق على نطاق واسع وتجربة المستخدم لمنصات Data Lakehouse.

وفي بيان للشركة، حددت Databricks الدور المحوري لمنصات Data Lakehouse في مجال بيانات المؤسسة والذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن قيمتها الحقيقية تكمن في جوهر البيانات التي تقوم بتغليفها. ومع ذلك، واجهت الأنظمة الحالية لاستيعاب البيانات من قواعد البيانات والتطبيقات الحالية تحديات كبيرة. ومن خلال دمج تقنية Arcion، تتوقع Databricks تقديم حلول قابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة للتغلب على عوائق استيعاب البيانات.

يستوعب الاستحواذ على محرك وموصلات CDC من Arcion أكثر من 20 قاعدة بيانات مؤسسية ومستودعات بيانات. ونتيجة لذلك، فإن Databricks واثقة من قدرتها على دمج هذه البيانات بسهولة في منصة Lakehouse، كل ذلك مع الحفاظ على بروتوكولات الأمان والحوكمة الصارمة على مستوى المؤسسات.

يُنظر إلى خطوة Databricks للاستحواذ على Arcion على أنها نهج مدروس استراتيجيًا لحل المشكلة السائدة للأنظمة المنعزلة التي تواجهها العديد من الشركات. كشفت دراسة أجرتها MIT Technology Review Insights أن عددًا كبيرًا من الشركات تعاني من أنظمة متباينة تعيق بياناتها ومساعيها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وهي نقطة أكد عليها علي قدسي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Databricks. من أجل إنشاء لوحات معلومات تحليلية وتطبيقات البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي، قال قدسي: "يجب نسخ البيانات بكفاءة من الأنظمة الأساسية مثل CRM وERP وتطبيقات المؤسسات إلى Lakehouse. إن حل Arcion الذي يمكن الاعتماد عليه وسهل الاستخدام سيجعل هذه البيانات تقريبًا "يمكن الوصول إليها على الفور لاتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة. سيكون تكامل Arcion بمثابة إضافة قيمة إلى Databricks، ونحن نتطلع بفارغ الصبر إلى العمل مع الفريق لمواصلة تطوير الحلول للمساعدة في تحويل بيانات عملائنا ورحلات الذكاء الاصطناعي."

على غرار الأنظمة الأساسية الأخرى no-code مثل AppMaster ، تهدف Databricks، مع تكامل Arcion، إلى جعل نسخ البيانات أسرع وأكثر كفاءة. أصبحت الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية أو تعليمات برمجية منخفضة مثل هذه في دائرة الضوء مؤخرًا لقدرتها على تبسيط العمليات التجارية وتسريع عملية تطوير البرامج.

فيما يتعلق بـ AppMaster ، وهي منصة رائدة no-code ومعروفة بقدرتها على بناء برامج مؤسسية بدون تعليمات برمجية، فإن استحواذ Databricks الاستراتيجي على Arcion يبرز الحركة المستمرة في صناعة التكنولوجيا نحو التحديث المبسط لتطوير البرمجيات.