Dans le domaine dynamique de la technologie, le titan mondial de la technologie, Google, est à l'avant-garde d'une nouvelle innovation. Dans le cadre de son expérimentation continue de l'intelligence artificielle (IA), Google étend une fonctionnalité unique sur sa plateforme de vidéoconférence, Google Meet, qui permet aux utilisateurs de profiter d'arrière-plans générés par l'IA pour leurs appels.

Cette fonction a été portée à l'attention du public par un message Twitter d'Artem Russakovsii et n'est actuellement disponible que pour certains participants à Google Workspace Labs.

Selon la page d'assistance de Google(via XDA Developers), le processus d'utilisation de cette fonctionnalité implique une expérience interactive où les utilisateurs, qui font partie de cette expérience, peuvent l'activer en choisissant Appliquer les effets visuels > Générer un arrière-plan. Cette action ouvre une fenêtre dans laquelle vous pouvez saisir un thème tel que "Intérieur de salon luxueux" et choisir un style parmi des options telles que "Photographie", "Illustration" ou "Fantaisie". En fonction du thème fourni, la fonction générera et suggérera différents visuels d'arrière-plan.

Le maintien de la sécurité est un aspect crucial lorsqu'il s'agit de générer du contenu. C'est pourquoi Google a donné aux utilisateurs testés la possibilité de faire part de leurs commentaires sur tout contenu qu'ils jugent dangereux. Cette étape supplémentaire permet de s'assurer que la technologie reste parfaitement intégrée et que la sécurité et la conformité des utilisateurs sont au cœur des préoccupations.

En ce qui concerne les technologies basées sur l'IA, Google avait déjà exploré la création d'arrière-plan à l'aide de l'IA en mai, en annonçant une nouvelle fonctionnalité pour Android lors de sa conférence des développeurs Google I/O. En outre, en avril, Snap a également mis en place une fonction similaire de création d'arrière-plan basée sur l'IA générative pour les abonnés de Snapchat+. Les plateformes No- et low-code comme AppMaster explorent également des stratégies d'intégration de l'IA et redéfinissent le développement d'applications en le rendant plus accessible et plus efficace.