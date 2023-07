Trong lĩnh vực công nghệ năng động, gã khổng lồ công nghệ toàn cầu, Google, đang đi đầu trong một sự đổi mới khác. Là một phần trong quá trình thử nghiệm liên tục với trí tuệ nhân tạo (AI), Google đang mở rộng một tính năng độc đáo trên nền tảng hội nghị truyền hình của mình, Google Meet, nơi người dùng có thể tận hưởng hình nền do AI tạo cho các cuộc gọi của họ.

Tính năng này lần đầu tiên được công chúng chú ý thông qua một bài đăng trên Twitter của Artem Russakovsii và hiện chỉ khả dụng cho một số người tham gia Google Workspace Labs.

Theo trang hỗ trợ của Google (thông qua XDA Developers), quá trình sử dụng chức năng này liên quan đến trải nghiệm tương tác nơi người dùng, là một phần của thử nghiệm này, có thể kích hoạt nó bằng cách chọn Áp dụng hiệu ứng hình ảnh > Tạo nền. Hành động này sẽ mở ra một lời nhắc, nơi bạn có thể nhập một chủ đề như “Nội thất phòng khách sang trọng” và chọn một phong cách từ các tùy chọn như “Nhiếp ảnh”, “Minh họa” hoặc “Ảo mộng”. Dựa trên chủ đề được cung cấp, tính năng này sẽ tạo và đề xuất các hình nền khác nhau.

Duy trì sự an toàn là một khía cạnh quan trọng khi nói đến việc tạo nội dung. Nhận thấy điều này, Google đã cung cấp cho người dùng thử nghiệm khả năng cung cấp phản hồi về bất kỳ nội dung nào mà họ cho là không an toàn. Bước bổ sung này giúp đảm bảo rằng công nghệ vẫn được tích hợp liền mạch với sự tuân thủ và an toàn của người dùng.

Tìm hiểu sâu về các công nghệ do AI điều khiển, Google trước đây đã khám phá khả năng tạo nền bằng AI vào tháng 5 khi công bố một tính năng mới cho Android tại hội nghị nhà phát triển Google I/O. Ngoài ra, vào tháng 4, Snap cũng đã triển khai một tính năng tương tự cung cấp khả năng tạo nền dựa trên AI tổng quát cho những người đăng ký Snapchat+. Các nền tảng không cần mã và low-code như AppMaster cũng đang khám phá các chiến lược tích hợp AI và xác định lại việc phát triển ứng dụng bằng cách làm cho ứng dụng trở nên dễ tiếp cận và hiệu quả hơn.