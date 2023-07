Nel dinamico regno della tecnologia, il titano mondiale della tecnologia, Google, è all'avanguardia in un'altra innovazione. Come parte della sua continua sperimentazione con l'intelligenza artificiale (AI), Google sta estendendo una funzione unica sulla sua piattaforma di videoconferenza, Google Meet, dove gli utenti possono godere di sfondi generati dall'AI per le loro chiamate.

La funzione è stata portata per la prima volta all'attenzione del pubblico attraverso un post su Twitter di Artem Russakovsii ed è attualmente disponibile solo per alcuni partecipanti ai Google Workspace Labs.

Secondo la pagina di supporto di Google(via XDA Developers), il processo di utilizzo di questa funzionalità prevede un'esperienza interattiva in cui gli utenti, che fanno parte di questo esperimento, possono attivarla scegliendo Applica effetti visivi > Genera uno sfondo. Questa azione aprirà un prompt in cui sarà possibile inserire un tema come "Interni di un soggiorno lussuoso" e scegliere uno stile tra opzioni come "Fotografia", "Illustrazione" o "Fantasia". In base al tema fornito, la funzione genererà e suggerirà diverse immagini di sfondo.

La sicurezza è un aspetto cruciale quando si tratta di generare contenuti. Riconoscendo questo aspetto, Google ha dato agli utenti dei test la possibilità di fornire un feedback sui contenuti che ritengono non sicuri. Questo passo in più contribuisce a garantire che la tecnologia rimanga perfettamente integrata con la sicurezza e la conformità degli utenti.

Approfondendo il tema delle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale, Google aveva già esplorato la creazione di sfondi utilizzando l'intelligenza artificiale a maggio, quando aveva annunciato una nuova funzione per Android alla conferenza per sviluppatori Google I/O. Inoltre, ad aprile, anche Snap aveva lanciato una funzione simile che prevedeva la creazione di sfondi basati sull'IA generativa per gli abbonati a Snapchat+. Anche le piattaforme No e low-code, come AppMaster, stanno esplorando strategie di integrazione dell'IA e ridefiniscono lo sviluppo di applicazioni rendendolo più accessibile ed efficiente.