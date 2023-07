In de dynamische wereld van technologie loopt de wereldwijde tech-titaan Google voorop met een nieuwe innovatie. Als onderdeel van zijn voortdurende experimenten met kunstmatige intelligentie (AI), breidt Google een unieke functie uit op zijn videoconferentieplatform, Google Meet, waarbij gebruikers kunnen genieten van AI-gegenereerde achtergronden voor hun gesprekken.

De functie werd voor het eerst onder de aandacht gebracht via een Twitter-post van Artem Russakovsii en is momenteel alleen beschikbaar voor geselecteerde deelnemers van Google Workspace Labs.

Volgens Google's ondersteuningspagina (via XDA Developers), omvat het proces om deze functionaliteit te gebruiken een interactieve ervaring waarbij gebruikers, die deel uitmaken van dit experiment, het kunnen activeren door te kiezen voor Visuele effecten toepassen > Een achtergrond genereren. Deze actie opent een prompt waar je een thema kunt invoeren zoals "Luxueus woonkamerinterieur" en een stijl kunt kiezen uit opties zoals "Fotografie", "Illustratie" of "Fantasie". Op basis van het opgegeven thema zal de functie verschillende achtergrondafbeeldingen genereren en voorstellen.

Veiligheid is een cruciaal aspect bij het genereren van inhoud. Google erkent dit en heeft de testgebruikers de mogelijkheid gegeven om feedback te geven over inhoud die zij onveilig vinden. Deze extra stap helpt ervoor te zorgen dat de technologie naadloos geïntegreerd blijft met de veiligheid en naleving van de regels door de gebruiker in het achterhoofd.

Google heeft zich al eerder verdiept in AI-gebaseerde technologieën. In mei onderzocht Google het maken van achtergronden met behulp van AI toen het een nieuwe functie voor Android aankondigde tijdens de Google I/O-ontwikkelaarsconferentie. Daarnaast heeft Snap in april een soortgelijke functie uitgerold die op AI gebaseerde achtergrondcreatie biedt voor Snapchat+ abonnees. No- en low-code platforms zoals AppMaster verkennen ook AI-integratiestrategieën en herdefiniëren applicatieontwikkeling door het toegankelijker en efficiënter te maken.