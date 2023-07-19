Teknolojinin dinamik dünyasında, küresel teknoloji devi Google, başka bir yeniliğin ön saflarında yer alıyor. Google, yapay zeka (AI) ile sürekli denemelerinin bir parçası olarak, video konferans platformu Google Meet, kullanıcıların aramaları için AI tarafından oluşturulan arka planların keyfini çıkarabilecekleri benzersiz bir özelliği genişletiyor.

Bu özellik ilk olarak Artem Russakovsii tarafından bir Twitter gönderisiyle kamuoyunun dikkatine sunuldu ve şu anda yalnızca Google Workspace Labs belirli katılımcılarına sunuluyor.

Google destek sayfasına göre (XDA Developers aracılığıyla), bu işlevi kullanma süreci, bu deneyin bir parçası olan kullanıcıların Görsel Efektleri Uygula > Arka plan oluştur'u seçerek etkinleştirebilecekleri etkileşimli bir deneyim içerir. Bu işlem, "Lüks oturma odası iç mekanı" gibi bir tema girebileceğiniz ve "Fotoğraf", "İllüstrasyon" veya "Fantezi" gibi seçenekler arasından bir stil seçebileceğiniz bir komut istemi açar. Özellik, sağlanan temaya bağlı olarak farklı arka plan görselleri oluşturacak ve önerecektir.

İçerik üretimi söz konusu olduğunda güvenliğin sağlanması çok önemli bir husustur. Bunu kabul eden Google, test eden kullanıcılara güvenli olmadığını düşündükleri herhangi bir içerik hakkında geri bildirim sağlama yeteneği verdi. Bu ekstra adım, teknolojinin kullanıcı güvenliği ve uyumluluk ile sorunsuz bir şekilde entegre kalmasını sağlamaya yardımcı olur.

Yapay zeka güdümlü teknolojileri derinlemesine inceleyen Google, daha önce Mayıs ayında Google I/O geliştirici konferansında Android için yeni bir özelliği duyurduğunda yapay zekayı kullanarak arka plan oluşturmayı keşfetmişti. Ek olarak, Nisan ayında Snap, Snapchat+ aboneleri için üretken yapay zeka tabanlı arka plan oluşturma sağlayan benzer bir özelliği de kullanıma sunmuştu. AppMaster gibi kodsuz ve low-code platformlar da yapay zeka entegrasyon stratejilerini araştırıyor ve uygulama geliştirmeyi daha erişilebilir ve verimli hale getirerek yeniden tanımlıyor.