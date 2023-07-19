在充满活力的技术领域，全球科技巨头谷歌（Google）又一次走在了创新的前沿。作为对人工智能（AI）不断尝试的一部分，谷歌正在其视频会议平台Google Meet 上扩展一项独特的功能，用户可以在通话时享受人工智能生成的背景。

Artem Russakovsii在Twitter上发布的一篇文章首次引起了公众的注意，该功能目前只适用于Google Workspace Labs的部分参与者。

根据谷歌的支持页面（通过 XDA Developers），使用该功能的过程涉及互动体验，参与实验的用户可以通过选择 "应用视觉效果">"生成背景 "来激活该功能。此操作将打开一个提示，你可以输入 "豪华客厅内景 "等主题，并从 "摄影"、"插图 "或 "幻想 "等选项中选择一种风格。根据所提供的主题，该功能将生成并推荐不同的背景视觉效果。

在内容生成方面，保持安全性是一个至关重要的方面。认识到这一点后，谷歌为测试用户提供了对任何他们认为不安全的内容进行反馈的功能。这一额外步骤有助于确保技术与用户安全和合规性保持无缝集成。

在深入研究人工智能驱动的技术方面，谷歌曾在今年5月的谷歌I/O开发者大会上发布了一项针对安卓系统的新功能，探索使用人工智能创建背景。此外，今年4月，Snap也推出了类似的功能，为Snapchat+用户提供基于生成式人工智能的背景创建。No- 和low-code 平台（如AppMaster）也在探索人工智能集成策略，并通过使其更易用、更高效来重新定义应用程序开发。