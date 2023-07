No dinâmico domínio da tecnologia, o titã tecnológico global, Google, está na vanguarda de mais uma inovação. Como parte da sua experimentação contínua com a inteligência artificial (IA), a Google está a alargar uma funcionalidade única na sua plataforma de videoconferência, o Google Meet, onde os utilizadores podem desfrutar de fundos gerados por IA para as suas chamadas.

A funcionalidade foi divulgada pela primeira vez ao público através de uma publicação no Twitter por Artem Russakovsii e, atualmente, está disponível apenas para participantes seleccionados do Google Workspace Labs.

De acordo com a página de suporte da Google(via XDA Developers), o processo de utilização desta funcionalidade envolve uma experiência interactiva em que os utilizadores, que fazem parte desta experiência, podem activá-la escolhendo Aplicar efeitos visuais > Gerar um fundo. Esta ação abrirá um prompt, onde o utilizador pode introduzir um tema como "Interior luxuoso da sala de estar" e escolher um estilo entre opções como "Fotografia", "Ilustração" ou "Fantasia". Com base no tema fornecido, a funcionalidade irá gerar e sugerir diferentes imagens de fundo.

Manter a segurança é um aspeto crucial no que diz respeito à criação de conteúdos. Reconhecendo este facto, a Google deu aos utilizadores de teste a possibilidade de fornecerem feedback sobre qualquer conteúdo que considerem inseguro. Este passo adicional ajuda a garantir que a tecnologia se mantém perfeitamente integrada, tendo em conta a segurança e a conformidade do utilizador.

Aprofundando as tecnologias baseadas em IA, o Google já havia explorado a criação de planos de fundo usando IA em maio, quando anunciou um novo recurso para Android em sua conferência de desenvolvedores do Google I / O. Além disso, em abril, a Snap também lançou um recurso semelhante, fornecendo criação de fundo baseada em IA generativa para assinantes do Snapchat +. As plataformas No- e low-code, como a AppMaster, também estão a explorar estratégias de integração de IA e a redefinir o desenvolvimento de aplicações, tornando-o mais acessível e eficiente.