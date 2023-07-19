В динамично развивающейся сфере технологий мировой технологический титан Google находится на переднем крае очередных инноваций. В рамках постоянных экспериментов с искусственным интеллектом (ИИ) Google расширяет уникальную функцию своей платформы для видеоконференций Google Meet, позволяющую пользователям наслаждаться фоновыми изображениями, создаваемыми ИИ.

Впервые об этой функции стало известно из сообщения Артема Руссаковского в Twitter, и в настоящее время она доступна только для избранных участников Google Workspace Labs.

Как сообщается на странице поддержки Google(через XDA Developers), процесс использования этой функции включает в себя интерактивный опыт, в котором пользователи, участвующие в эксперименте, могут активировать ее, выбрав Apply Visual Effects > Generate a background. При этом откроется окно, в котором можно ввести тему, например "Роскошный интерьер гостиной", и выбрать стиль из вариантов "Фотография", "Иллюстрация" или "Фантазия". В зависимости от заданной темы функция будет генерировать и предлагать различные фоновые изображения.

Сохранение безопасности - важнейший аспект при создании контента. Понимая это, компания Google предоставила пользователям, участвующим в тестировании, возможность оставлять отзывы о том контенте, который они считают небезопасным. Этот дополнительный шаг позволяет гарантировать, что технология будет оставаться безупречно интегрированной с учетом требований безопасности пользователей.

Углубляясь в технологии, основанные на искусственном интеллекте, компания Google уже изучала возможность создания фона с помощью искусственного интеллекта в мае этого года, когда на конференции разработчиков Google I/O она анонсировала новую функцию для Android. Кроме того, в апреле компания Snap также запустила аналогичную функцию создания фонов на основе генеративного ИИ для подписчиков Snapchat+. Платформы No- и low-code, такие как AppMaster, также изучают стратегии интеграции искусственного интеллекта и переосмысливают разработку приложений, делая ее более доступной и эффективной.