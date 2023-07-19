في عالم التكنولوجيا الديناميكي ، تحتل Google ، عملاق التكنولوجيا العالمي ، موقع الصدارة في ابتكار آخر. كجزء من تجربتها المستمرة مع الذكاء الاصطناعي (AI) ، تعمل Google على توسيع ميزة فريدة على منصة مؤتمرات الفيديو الخاصة بها ، Google Meet ، حيث يمكن للمستخدمين الاستمتاع بخلفيات تم إنشاؤها بواسطة AI لمكالماتهم.

تم لفت الانتباه إلى الميزة لأول مرة من خلال منشور Twitter بواسطة Artem Russakovsii وهي متاحة حاليًا فقط لمشاركين مختارين في Google Workspace Labs.

وفقًا لصفحة دعم Google (عبر مطوري XDA) ، تتضمن عملية استخدام هذه الوظيفة تجربة تفاعلية حيث يمكن للمستخدمين ، الذين يشكلون جزءًا من هذه التجربة ، تنشيطها عن طريق اختيار تطبيق التأثيرات المرئية> إنشاء خلفية. سيفتح هذا الإجراء موجهًا ، حيث يمكنك إدخال سمة مثل "تصميم داخلي فاخر لغرفة المعيشة" واختيار نمط من خيارات مثل "التصوير الفوتوغرافي" أو "الرسم التوضيحي" أو "الخيال". استنادًا إلى الموضوع المقدم ، ستقوم الميزة بإنشاء صور خلفية مختلفة واقتراحها.

يعد الحفاظ على السلامة جانبًا مهمًا عندما يتعلق الأمر بإنشاء المحتوى. وإدراكًا لذلك ، منحت Google مستخدمي الاختبار القدرة على تقديم ملاحظات حول أي محتوى يعتبرونه غير آمن. تساعد هذه الخطوة الإضافية على ضمان بقاء التكنولوجيا متكاملة بسلاسة مع سلامة المستخدم والامتثال في القلب.

بالتعمق في التقنيات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ، سبق Google استكشاف إنشاء الخلفية باستخدام الذكاء الاصطناعي في مايو عندما أعلنت عن ميزة جديدة لنظام Android في مؤتمر مطوري Google I / O. بالإضافة إلى ذلك ، في أبريل ، طرح Snap أيضًا ميزة مماثلة توفر إنشاء خلفية قائمة على الذكاء الاصطناعي لمشتركي Snapchat +. الأنظمة الأساسية التي لا low-code مثل AppMaster تستكشف أيضًا استراتيجيات تكامل الذكاء الاصطناعي وتعيد تعريف تطوير التطبيقات من خلال جعلها أكثر سهولة وكفاءة.