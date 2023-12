Le code Enterprise Linux dévoilé publiquement par OpenELA pour la première fois

Dans une démarche historique d' OpenELA, une alliance créée par des piliers de la technologie tels que CIQ, Oracle et SUSE, a rendu le code source d'Enterprise Linux (EL) accessible au public. L'accent préliminaire serait mis sur EL8 et EL9, les packages EL7 devant suivre prochainement.

La création d' OpenELA a été propulsée en août 2023 par CIQ, Oracle et SUSE en tant que réponse stratégique aux changements dans la disponibilité du code source RHEL.

L'objectif fondamental d' OpenELA est de doter la communauté de code, d'outils et de systèmes open source. Il favorise le respect des normes en vigueur, propose des mises à jour régulières et des solutions sécurisées, maintient la transparence, favorise un esprit communautaire et garantit un accès libre et partageable à ces ressources.

Gregory Kurtzer, PDG de CIQ et créateur de Rocky Linux, a mis l'accent sur la publication du code source requis pour créer et maintenir un dérivé d'Enterprise Linux en aval en tant qu'entité open source de classe mondiale. Il a rappelé la standardisation des organisations sur CentOS depuis des décennies en raison de sa disponibilité gratuite, de son adhésion à la norme Enterprise Linux et du support complet des fournisseurs. L'arrêt de CentOS a révélé le vide béant d'un écosystème et démontré la nécessité de l'unité et de l'amélioration de la communauté. OpenELA est la solution de la communauté pour assurer un avenir collaboratif et solide aux services informatiques et aux scénarios d'utilisation des entreprises.

L'association a affirmé son engagement à fournir indéfiniment et gratuitement le code source d'EL à la communauté. Ils ont également abouti à leur constitution en tant que société à but non lucratif du Delaware, avec l'intention d'opérer dans le cadre de l'article 501(c)(6) de l'Internal Revenue Code des États-Unis.

OpenELA fonctionne comme une plate-forme pour les parties prenantes enthousiastes à l'idée de promouvoir les distributions Linux d'entreprise open source, de favoriser la coopération et de s'aligner sur les principes de la communauté open source.

OpenELA a constitué son comité de pilotage technique (TSC) qui joue un rôle central dans la gouvernance du projet, comme l'a déclaré le groupe de travail. La principale responsabilité de TSC est de superviser les aspects techniques, de diriger le développement et la maintenance, et de gérer l'accès aux organisations Git d' OpenELA.

Le TSC initial est composé de professionnels chevronnés issus des sociétés fondatrices, dont la composition est susceptible d'évoluer au fil du temps. Le rôle de TSC fait partie intégrante de la vision technique d' OpenELA ; il incarne les intérêts de la communauté, incite à la collaboration, renforce la sécurité du code et garantit la disponibilité du code.

