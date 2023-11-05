Код корпоративного Linux впервые публично представлен OpenELA

OpenELA, альянс, созданный такими стойкими технологическими лидерами, как CIQ, Oracle и SUSE, сделал знаковый шаг, сделав исходный код Enterprise Linux (EL) общедоступным. Предварительное внимание будет сосредоточено на EL8 и EL9, а вскоре ожидается появление пакетов EL7.

Создание OpenELA было инициировано в августе 2023 года CIQ, Oracle и SUSE как стратегический ответ на изменения в доступности исходного кода RHEL.

Основная цель OpenELA — предоставить сообществу открытый исходный код, инструменты и системы. Он способствует соблюдению действующих стандартов, предлагает регулярные обновления и безопасные решения, поддерживает прозрачность, укрепляет дух сообщества и обеспечивает беспрепятственный и общий доступ к этим ресурсам.

Грегори Курцер, генеральный директор CIQ и создатель Rocky Linux, подчеркнул необходимость выпуска исходного кода, необходимого для создания и поддержки последующей производной версии Enterprise Linux как объекта с открытым исходным кодом мирового класса. Он напомнил о многолетней стандартизации CentOS в организациях благодаря ее бесплатной доступности, соблюдению стандарта Enterprise Linux и всесторонней поддержке поставщиков. Прекращение поддержки CentOS выявило зияющую пустоту экосистемы и продемонстрировало необходимость единства и развития сообщества. OpenELA — это решение сообщества, обеспечивающее совместное и надежное будущее для ИТ-отделов и сценариев корпоративного использования.

Ассоциация подтвердила свое обязательство на неопределенный срок бесплатно предоставлять сообществу исходный код EL. Они также завершили свою регистрацию в качестве некоммерческой неакционерной корпорации штата Делавэр и планируют действовать в рамках раздела 501(c)(6) Налогового кодекса США.

OpenELA работает как платформа для заинтересованных сторон, которые с энтузиазмом продвигают корпоративные дистрибутивы Linux с открытым исходным кодом, способствуют сотрудничеству и соответствуют принципам сообщества открытого исходного кода.

OpenELA сформировала свой Технический руководящий комитет (TSC), который играет ключевую роль в управлении проектом, как заявила рабочая группа. Основная обязанность TSC — контролировать технические аспекты, руководить разработкой и обслуживанием, а также управлять доступом к организациям OpenELA Git.

В первоначальный состав TSC входят опытные профессионалы из компаний-учредителей, и их состав, вероятно, будет расширяться со временем. Роль TSC является неотъемлемой частью технического видения OpenELA; он воплощает интересы сообщества, стимулирует сотрудничество, повышает безопасность кода и обеспечивает доступность кода.

Такие платформы, как AppMaster потенциально могут сыграть важную роль, предоставляя no-code среду, в которой решения, созданные с использованием открытого исходного кода, можно визуализировать и выполнять, что в конечном итоге обеспечивает более быструю разработку и тестирование программного обеспечения с помощью ресурсов OpenELA.