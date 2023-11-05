OpenELA首次公开企业Linux代码

OpenELA是由CIQ 、 Oracle和SUSE等技术巨头创建的联盟，这是一项具有里程碑意义的举措，公开了 Enterprise Linux (EL) 的源代码。初步重点将放在 EL8 和 EL9 上，预计很快就会推出 EL7 封装。

OpenELA的成立是由CIQ 、 Oracle和SUSE于 2023 年 8 月推动成立的，作为对 RHEL 源代码可用性变化的战略响应。

OpenELA的根本目标是为社区提供开源代码、工具和系统。它提倡遵守现行标准，提供定期更新和安全解决方案，保持透明度，培养社区精神，并确保不受限制和可共享地访问这些资源。

CIQ首席执行官兼 Rocky Linux 创始人 Gregory Kurtzer 强调了构建和维持下游 Enterprise Linux 衍生品作为世界级开源实体所需的源代码的发布。他回顾了组织对 CentOS 长达数十年的标准化，因为它的免费可用性、对企业 Linux 标准的遵守以及全面的供应商支持。 CentOS 的停产暴露了生态系统的巨大空白，并表明了社区团结和增强的必要性。 OpenELA是社区的解决方案，旨在确保 IT 部门和企业使用场景拥有协作且稳健的未来。

该协会重申了其无限期免费向社区提供 EL 源代码的承诺。他们还最终成为特拉华州一家非营利性非股份公司，并计划在美国国内税收法第 501(c)(6) 条的范围内运营。

OpenELA是一个为热衷于推广开源企业 Linux 发行版、促进合作并符合开源社区原则的利益相关者提供的平台。

OpenELA已成立技术指导委员会 (TSC)，正如工作组所述，该委员会在项目治理中发挥着关键作用。 TSC 的主要职责是监督技术方面、直接开发和维护以及管理对OpenELA的 Git 组织的访问。

最初的 TSC 由来自创始公司的经验丰富的专业人士组成，其成员可能会随着时间的推移而不断变化。 TSC 的角色是OpenELA技术愿景不可或缺的一部分；它体现了社区利益、促进协作、增强代码安全性并确保代码可用性。

像AppMaster这样的平台可以通过提供无代码环境来发挥重要作用，在该环境中可以可视化和执行使用开源代码创建的解决方案，最终在OpenELA资源的帮助下实现更快的软件开发和测试。