تم الكشف عن كود Enterprise Linux علنًا بواسطة OpenELA لأول مرة

في خطوة تاريخية من OpenELA ، قام تحالف أنشأه رواد التكنولوجيا مثل CIQ ، و Oracle ، و SUSE ، بإتاحة الكود المصدري لـ Enterprise Linux (EL) للجمهور. سيكون التركيز الأولي على EL8 وEL9، ومن المتوقع أن تتبعها حزم EL7 قريبًا.

تم إطلاق تشكيل OpenELA في أغسطس 2023 بواسطة CIQ و Oracle و SUSE كاستجابة استراتيجية للتغيرات في توفر كود مصدر RHEL.

الهدف الأساسي لـ OpenELA هو تزويد المجتمع بكود وأدوات وأنظمة مفتوحة المصدر. إنه يعزز الالتزام بالمعايير السائدة، ويقدم تحديثات منتظمة وحلول آمنة، ويحافظ على الشفافية، ويعزز روح المجتمع، ويضمن الوصول غير المقيد والقابل للمشاركة إلى هذه الموارد.

أكد جريجوري كيرتزر، الرئيس التنفيذي لشركة CIQ ومبتكر Rocky Linux، على إصدار كود المصدر المطلوب لبناء واستدامة مشتق Enterprise Linux ككيان مفتوح المصدر على مستوى عالمي. وأشار إلى توحيد المؤسسات على مدار عقود طويلة بشأن CentOS نظرًا لتوافره المجاني والالتزام بمعايير Enterprise Linux والدعم الشامل من البائعين. كشف إيقاف CentOS عن الفراغ الهائل في النظام البيئي وأظهر ضرورة وحدة المجتمع وتعزيزه. OpenELA هو الحل الذي يقدمه المجتمع لضمان مستقبل تعاوني وقوي لأقسام تكنولوجيا المعلومات وسيناريوهات استخدام المؤسسات.

وأكدت الجمعية التزامها بتوفير كود مصدر EL للمجتمع إلى أجل غير مسمى دون أي تكلفة. لقد توجوا أيضًا بتأسيسهم كشركة غير ربحية غير ربحية بولاية ديلاوير، مع خطط للعمل ضمن القسم 501 (ج) (6) من قانون الإيرادات الداخلية الأمريكي.

تعمل OpenELA كمنصة لأصحاب المصلحة المتحمسين لتعزيز توزيعات Linux للمؤسسات مفتوحة المصدر، وتعزيز التعاون، والتوافق مع مبادئ مجتمع المصادر المفتوحة.

قامت OpenELA بتشكيل اللجنة التوجيهية الفنية (TSC) التي تلعب دورًا محوريًا في إدارة المشروع كما ذكر فريق العمل. تتمثل المسؤولية الأساسية لـ TSC في الإشراف على الجوانب الفنية، والتطوير والصيانة المباشرة، وإدارة الوصول إلى مؤسسات Git الخاصة بـ OpenELA.

تتألف لجنة TSC الأولية من محترفين متمرسين من الشركات المؤسسة، ومن المرجح أن تتطور العضوية بمرور الوقت. يعد دور TSC جزءًا لا يتجزأ من الرؤية التقنية لـ OpenELA ؛ فهو يجسد مصالح المجتمع، ويحث على التعاون، ويعزز أمان الكود، ويضمن توفر الكود.

من المحتمل أن تلعب منصات مثل AppMaster دورًا مهمًا من خلال توفير بيئة خالية من التعليمات البرمجية حيث يمكن تصور الحلول التي تم إنشاؤها باستخدام تعليمات برمجية مفتوحة المصدر وتنفيذها، مما يتيح في النهاية تطوير واختبار البرامج بشكل أسرع بمساعدة موارد OpenELA.