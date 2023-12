Kod Enterprise Linux po raz pierwszy zaprezentowany publicznie przez OpenELA

W ramach przełomowego posunięcia OpenELA, sojusz utworzony przez niezłomnych technologii, takich jak CIQ, Oracle i SUSE, udostępnił publicznie kod źródłowy Enterprise Linux (EL). Wstępny nacisk zostanie położony na EL8 i EL9, a wkrótce mają pojawić się pakiety EL7.

Utworzenie OpenELA zostało zainicjowane w sierpniu 2023 r. przez CIQ, Oracle i SUSE jako strategiczna odpowiedź na zmiany w dostępności kodu źródłowego RHEL.

Podstawowym celem OpenELA jest udostępnienie społeczności otwartego kodu źródłowego, narzędzi i systemów. Promuje przestrzeganie obowiązujących standardów, oferuje regularne aktualizacje i bezpieczne rozwiązania, utrzymuje przejrzystość, wspiera ducha wspólnoty oraz zapewnia nieskrępowany i możliwy do współdzielenia dostęp do tych zasobów.

Gregory Kurtzer, dyrektor generalny CIQ i twórca Rocky Linux, położył nacisk na wydanie kodu źródłowego wymaganego do zbudowania i utrzymania późniejszej pochodnej Enterprise Linux jako światowej klasy podmiotu open source. Przypomniał trwającą od kilkudziesięciu lat standaryzację systemu CentOS przez organizacje ze względu na jego bezpłatną dostępność, zgodność ze standardem Enterprise Linux i kompleksowe wsparcie dostawców. Zaprzestanie działalności CentOS ujawniło ogromną pustkę w ekosystemie i pokazało konieczność jedności i ulepszenia społeczności. OpenELA to rozwiązanie społecznościowe zapewniające współpracę i solidną przyszłość działom IT i scenariuszom zastosowań w przedsiębiorstwach.

Stowarzyszenie potwierdziło swoje zobowiązanie do bezpłatnego udostępniania społeczności kodu źródłowego EL na czas nieokreślony. Zakończyli także rejestrację jako spółka non-profit non-profit stanu Delaware, planując działać zgodnie z sekcją 501(c)(6) amerykańskiego Kodeksu podatkowego.

OpenELA działa jako platforma dla interesariuszy entuzjastycznie nastawionych do promowania dystrybucji Linuksa dla przedsiębiorstw typu open source, wspierania współpracy i dostosowywania się do zasad społeczności open source.

OpenELA utworzyła Techniczny Komitet Sterujący (TSC), który, jak stwierdziła grupa robocza, odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu projektem. Podstawową odpowiedzialnością TSC jest nadzorowanie aspektów technicznych, bezpośredni rozwój i utrzymanie oraz zarządzanie dostępem do organizacji Git OpenELA.

Początkowy TSC składa się z doświadczonych specjalistów z firm założycielskich, a skład członkowski prawdopodobnie będzie ewoluował z biegiem czasu. Rola TSC jest integralną częścią technicznej wizji OpenELA; ucieleśnia interesy społeczności, inicjuje współpracę, wzmacnia bezpieczeństwo kodu i zapewnia dostępność kodu.

Platformy takie jak AppMaster mogą potencjalnie odegrać znaczącą rolę, zapewniając środowisko bez kodu , w którym można wizualizować i wykonywać rozwiązania utworzone przy użyciu kodu open source, co ostatecznie umożliwi szybsze tworzenie i testowanie oprogramowania przy pomocy zasobów OpenELA.